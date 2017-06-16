Kılıçdaroğlu'na eski AKP'lilerden destek!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği 'Adalet Yürüyüşü'ne eski AK Partili milletvekili, kurucu üye gibi bazı isimlerin katılması dikkati çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüşüyü'nün ikinci gününde ellerinde 'Adalet' yazılı döviz bulunan AK Parti kurucularından olan ve partiyle yolları ayrılan Fatma Bostan Ünsal ile eşi Ak Parti Adıyaman eski Milletvekili Faruk Ünsal ve KHK ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Cihangir İslam da eşlik etti.