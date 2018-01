Kılıçdaroğlu'ndan Afrin tepkisi: Seni kefenle karşılayanları gönder

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna ilişkin, "Afrin, El Bab gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. El Bab'a gittik 72 şehidimiz var. Afrin'e girmek için bağırıp çağırıyorlar önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Eğer hava desteği almadan oraya asker sokacaksanız sayın Erdoğan'a çağrımdır seni kefenle karşılayan arkadaşlarını önce oraya göndereceksin. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme." dedi

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Birlikte, huzur içinde yaşamak en büyük arzumuzdu. Ama bir 15 Temmuz darbe girişimi belası çıktı karşımıza. 15 Temmuz darbe gecesi, parlamentoda bombaların altında görev yapan milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Genel merkezden apar topar parlamentoya gittiler. Demokrasiyi bu ülkeye getiren bir parti olarak demokrasiyi savunmak bizim namus borcumuzdur. Siyasi görüşümüzün çok daha ötesinde bizim namus borcumuzdur. Demokrasiyi her koşulda savunmak zorundayız. 5 gün sonra OHAL geldi. Gelin FETÖ ile parlamento at başı olsun ve mücadeleyi yapalım. 'Hayır yürütme organına bu yetkiyi vereceğiz' dediler. Buna karşı çıktık. Tarih bizi haklı çıkardı. Yürütme organına devir edilen bir yetkinin ne kadar insafsızca kullanıldığını hep beraber gördük. Bugün geldiğimiz nokta haklı çıktığımız noktadır. Keşke haklı çıkmasaydık. 20 Temmuz'da sivil darbe gerçekleşti. KHK'larla ülke yönetilmeye başlandı. Amaç FETÖ ile mücadeleydi ama FETÖ ile mücadelenin çok ötesine geçildi. Bugün, anayasa tümüyle askıya alınmış durumda. Yürürlükte ama hiç kimsenin, yasama ve yürütme organının uymadığı bir anayasa. Yargı üzerindeki baskılar artık aleni yapılıyor gizli kapaklı değil. İktidarın hoşuna gitmeyen bir karar mı aldı mahkeme? Gece yarısı bir operasyon ile hakimler değiştiriliyor. Enis Berberoğlu, suçsuz yere hiçbir günahı olmadan boşu boşuna aylardır yatıyor hapiste. Top çevirir gibi dosyalar, hakimler gidip geliyor. Hiç kimse beraat etmiştir kararını veremiyor. Korkuyor. Suçsuz bir insan milletin seçtiği bir milletvekili boşu boşuna aylardır hapiste yatıyor. Yakından takip ediyoruz etmeye devam edeceğiz. Hakkını sonuna kadar savunacağayız. Nereye giderse oraya kadar savunacağayız" diye konuştu.





"AYM KARARINI EN ALTTAKİ MAHKEME BEN UYGULAMAM, TANIMAM DİYOR"



Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktaya geldik ki, AYM kararını en alttaki mahkeme ben uygulamam, tanımam diyor. Bu noktaya geldik. Bu bizim cumhuriyet tarihimizde bir ilktir. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararını tanımamak gereğini yapmamak bizim tarihimizde bir ilktir. Çünkü o mahkemeler hukukun üstünlüğüne inanmıyorlar. O mahkemeler kararı saraydan aldılar. Nasıl karar verileceğine yönelik iradeyi saraydan aldılar. Hukuk çöp sepetinde. Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın kararları ne olacak bekliyoruz. AYM kararları Resmi Gazete'de de yayımlandı. Bir gerekçe yayınlanmadı. Bir gerekçe oydu. Şimdi o gerekçe de ellerinden alındı. Nasıl karar verileceğini hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.





"OHAL'E DEVAM TÜRKİYE AÇISINDAN CİDDİ MALİYETLER DOĞRUYOR"



OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Dün OHAL 3 ay daha uzatıldı. Niçin uzatılıyor? FETÖ ile mücadele ise OHAL yetkisi olmadan aradan aylar geçtikten sonra FETÖ ile hala mücadele edemediyseniz sizin hükümetiniz, gücünüz tartışılır. Amaç FETÖ ile değil muhalefet ile mücadele. Açık çağrımızı yine yapalım. OHAL'i kaldırın. FETÖ ile mücadele için kanun mu gerekiyor? Oy birliği ile çıkaralım. Geç olmaz kesintisiz çalışırız. Amaç milletin değil de sarayın çıkarıysa, OHAL'e devam edecekler. OHAL'e devam Türkiye açısından ciddi maliyetler doğruyor. Önünüzde hiçbir engel yokken neden bir insan 21. Yüzyılın Türkiye'sinde TBMM'nin önüne gider ve kendisini yakar. Bir başkası İzmir'de soyunur ben açım der. Zam üstüne zam yağıyor. Millet perişan vaziyette. Kimse sesini çıkaramıyor. Binlerce kişi mağdurken aş, iş ve ekmek peşindeyken nasıl oluyor da ses çıkmıyor bu toplumdan? Sesi çıkan sadece biziz. İktidarın devletin bütün gücünü arkasına alarak hedefe koyduğu parti de biziz. CHP sussun. Ne demek işçi kendisini yaktı, taşeron işçi? 'Bunları dile getirmeyin.' Biz bunları dillendireceğiz. Milletin ortak sesiyiz" diye konuştu.





"KORKUYORLAR HÜKÜMETİ ELEŞTİRMEKTEN SADECE HEDEF ALDIKLARI ALAN CHP'Yİ ELEŞTİRMEKTİR"



Kılıçdaroğlu, "Bütün gazeteleri, televizyonları ile son 15-20 gündür bütün baskılarla üstümüze geliyorlar 'acaba bunları geri adım attırabilir miyiz' diye? Kiminle gelirsen gel bir milim geri adım atmayacağız. Bizi dar bir çerçeveye hapsetmek istiyorlar. Kendi aramızda büyük tartışmalar varmış gibi bir alana hapsetmeye çalışıyorlar. Bir kitle partisiyiz. Bu partinin içinde işçi de vardır işveren de vardır. Esnaf da, çiftçi de vardır. Biz toplumun her kesiminin sorunlarını namusluca dile getiren bir partiyiz. Korkuyorlar hükümeti eleştirmekten sadece hedef aldıkları alan CHP'yi eleştirmektir. Eleştirebilirler. Ama insaf ölçülerini aşarsa, haksızlık olursa kimse kusura bakamsın orada dur deriz. Yeri gelirse herkesi tahtaya koyarız, hesaplaşırız. Bizim hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Enflasyon çift hane, yüzde 11.9 enflasyon var. Zeytindeki zam yüzde 15 çaya zam yüzde 17,5 tereyağı yüzde 42,6 domates yüzde 71. Asgari ücret bin 404 liradan bin 603 liraya çıktı. Hani Türkiye büyümüştü" açıklamasında bulundu.





"HİÇBİR DEVLET KENDİ SINIRLARINDA KENDİSİNE DÜŞMAN OLACAK BİR TERÖR ÖRGÜTÜ İSTEMEZ"



Afrin operasyonuna ilişkin Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "Hiçbir devlet kendi sınırlarında kendisine düşman olacak bir terör örgütü istemez. Her devletin terör ve terör örgütleri ile mücadelesi evrensel bir haktır. Türkiye'nin, Suriye politikasının yanlışlarını çok iyi biliyoruz ama kendi sınırlarımızda terör örgütü ve onun uzantılarına destek verilmesini asla ve asla kabul etmeyiz. Kendi sınırlarımızın güvenliğini sağlamak 80 milyonun ortak görevidir. Türkiye'nin başına bütün bu olayları açan da bu hükümettir. Suriye'nin iç işlerine karışmasaydık, silah göndermeseydik, terör örgütlerine destek vermeseydik bunlar başımıza gelmezdi.





AFRİN, EL BAB GİBİ DEĞİLDİR. EL BAB'DA ULUSLARARASI UZLAŞMA VARDI



Afrin, El Bab gibi değildir. El Bab'da uluslararası uzlaşma vardı. El Bab'a gittik 72 şehidimiz var. Afrin'e girmek için bağırıp çağırıyorlar önce siz diplomasiyi sonuna kadar zorlayacaksınız. Gerek Hulusi Akar'ın gerek Fidan'ın çabaları kayda değerdir. Yeri zamanı gelince eleştiririz ama çabaları kayda değerdir.





SENİ KEFENLE KARŞILAYAN ARKADAŞLARINI ÖNCE ORAYA GÖNDERECEKSİN



Hava desteği almadan girilecek bir Afrin büyük maliyetlere yol açar. Eğer hava desteği almadan oraya asker sokacaksanız sayın Erdoğan'a çağrımdır seni kefenle karşılayan arkadaşlarını önce oraya göndereceksin. Bu milletin fakir fukara çocuğunu oraya gönderme. Eğer, diplomasi sonuna kadar zorlanırsa hava desteği de sağlanırsa sorun büyük ölçüde aşılabilir. Aksi halde sorun giderek büyür Türkiye'ye maliyeti büyük olur."





"CHP SEÇİLMİŞLERİN GÖREV YAPTIĞI BİR PARTİDİR"



CHP Genel Başkan adaylarına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Genel başkan adayları çıktı diye bir kısım medya 'CHP'de huzursuzluk' deniyor. Ne gürültüsü patırtısı, huzursuzluğu. Düşünün demokrasiden ne kadar uzaklaştığımızı. Aday elbette çıkabilir. Çıkmıyorsa bu seçimi niye yapıyoruz? CHP atanmışların görev yaptığı bir parti değildir seçilmişlerin görev yaptığı bir partidir. Sen atama ile getirirsin biz seçimle getiririz. Biz seçilmişlerin partisiyiz. Elbette genel başkan adayları olacaktır. Atama ile mi olacak her şey? Her parti bize imrenmeli. Ama sizde seçim sadece göstermelik. Bizi farklı ve fazla genel başkan adayları çıktı diye eleştirenler, önce dönüp aynada kendilerine baksınlar. 'Acaba biz hala yetmez ama evetçilerden miyiz?' diye baksınlar" dedi.