Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'ni eleştirdi. Anayasa Mahkemesi'nin temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması noktasında siyasi iktidara yol açtığını belirten Kılıçdaroğlu, bu uygulamanın topluma güven vermediğini söyledi. Akademisyenlerin KHK ile ihraç edilmesine de tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Hangi vicdan, hangi akıl, hangi ahlak bir akademisyeni kapının önüne koyar düşünceni beğenmiyorum, diye? Bunun adı, en basit tanımıyla ahlaksızlıktır. O akademisyenler yetişinceye kadar ne tür emekler verildi. Şimdi bunları kapının önüne koyuyoruz" diye konuştu. Yeni anayasa ile tüm yetkinin tek adama verildiğini de belirten Kılıçdaroğlu, böyle bir devlet düzeninin olmayacağını da söyledi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu'nun ortak toplantısının açılışında konuştu. Demokrasi isteyenlerin ve cumhuriyeti savunanların tek umudunun Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "En karamsar süreci yaşıyor Türkiye. Belki kendi tarihinde bu kadar karamsar süreci hiç yaşamamıştı. Ama bu karamsar süreç içinde herkesin umudu olan tek bir parti var. O da biziz, Cumhuriyet Halk Partisi. Herkesin gözü üzerimizde. Demokrasi isteyenlerin, cumhuriyeti savunanların, uygarlığı, bilimi, kadın erkek eşitliğini savunanların tek ama tek umudu Cumhuriyet Halk Partisi. Bu bağlamda hepimize tarihi sorumluluk düşüyor. Bu umudu yeşertmeli ve büyütmeliyiz. Baskılar bizi yıldıramayacak. Bildiğimiz doğru yoldan devam edeceğiz" diye konuştu.

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