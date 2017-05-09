Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk'e hakarete tepki: Nasıl yaratıklar bunlar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'e yönelik yapılan hakareti sert sözlerle eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik bir televizyon kanalında hakaret edilmesini sert sözlerle eleştirerek, "Düşmanlarının bile önünde saygı ile eğildiği Gazi Mustafa Kemal'e bazı TV kanallarında yapılan haksız uygulamayı, çirkefi içime sindiremiyorum. Onursuz insanların çıkıp Gazi Mustafa Kemal'i, Afet İnan'ı ve Gazi Mustafa Kemal'in annesini karalamalarını kabul edemiyorum. Bunu yapanlara asla ve asla insandır demeyeceğim. Bunlar insan değildir. En iğrenç iftiralarla itibarsızlaştırmak için nasıl çaba harcanır? Hain sözü bile eksik kalır insan değil bunlar. Allah'a havale etmek dışında ne söylenebilir nasıl yaratıklar bunlar? Nasıl insanlar bunlar?" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM grup toplantısında konuştu.



"DOSTA DÜŞMANA VERİLECEK MESAJLAR VAR"

"OSMANLI DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DE BİR AVRUPA DEVLETİDİR"

"DENİZ GEZMİŞ, YUSUF ASLAN, HÜSEYİN İNAN GÖNLÜMÜZÜN KAHRAMANLARI"

ATATÜRK'E HAKARETE TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, yaptığı açılış konuşmasında, "Bugün bu salonda farklı bir heyecan var. Dosta düşmana verilecek mesajlar var. Bugün burada toplanan CHP'liler, 'birlik için burada' demek için var. 'İri, diri olalım' demek için CHP'liler bugün burada" diye konuştu.OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'yı görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevlerine değinen Levent Gök, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın ailelerinin de grup toplantısına katıldıklarını belirtti.Kılıçdaroğlu, "Bugün 9 Mayıs Avrupa Günü. Osmanlı da bir Avrupa devletiydi. Türkiye Cumhuriyeti de bir Avrupa devletidir. Avrupa'nın kökleri Anadolu'dadır. Batı uygarlığını bulmak isteyenler kendi köklerini burada bulabilirler. Demokratik standartlarımızda eskilikler var. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye takındığı çifte standarttı kabul etmiyoruz. Demokratik standartlarımızı geliştireceğiz. Bu amaçla mücadele etmek bizim namus görevimiz" dedi.Kılıçdaroğlu, "6 Mayıs Hıdırellez ama aynı zamanda Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan'ın idam edildikleri gün. Onlar, onurlu bir Türkiye için mücadele ettiler. Onlar Gönlümüzün kahramanları. Saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik bir televizyon kanalında hakaret edilmesini sert sözlerle eleştiren Kılıçdaroğlu, "Düşmanlarının bile önünde saygı ile eğildiği Gazi Mustafa Kemal'e bazı TV kanallarında yapılan haksız uygulamayı, çirkefi içime sindiremiyorum. Nasıl bir anlayış ki derin tarih diye başladıkları derinliği kafalarının içinden kaynaklanan onursuz insanların çıkıp Gazi Mustafa Kemal'i, Afet İnan'ı ve Gazi Mustafa Kemal'in annesini karalamalarını kabul edemiyorum. Bunu yapanlara asla ve asla insandır demeyeceğim. Bunlar insan değildir. En iğrenç iftiralarla itibarsızlaştırmak için nasıl çaba harcanır? Hain sözü bile eksik kalır insan değil bunlar. Allah'a havale etmek dışında ne söylenebilir nasıl yaratıklar bunlar? Nasıl insanlar bunlar?" diye konuştu.