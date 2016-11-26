Kılıçdaroğlu'ndan Castro tweeti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun 90 yaşında yaşamını yitirmesi nedeniyle yayımladığı mesajda "Tarih seni asla unutmayacak Fidel Castro" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Fidel Castro ile ilgili paylaştığı mesajında, "O, Atatürk’ün verdiği mücadeleyi örnek almış, halkının özgürlüğü için mücadele vermiş bir liderdi. Tarih seni asla unutmayacak Fidel Castro" ifadelerini kullandı.
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