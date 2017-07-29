Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet davası açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 ismin mahkemenin oy birliğiyle tahliye edilmesine ilişkin, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Kılıçdaroğlu'nun mesajında "Tahliye olan 7 gazeteci ve sevenleri adına mutluluk duyuyor, adalet bekleyen diğer gazetecilerin de bir an önce özgür kalmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi davasının ara kararı ile ilgili açıklama yaptı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 ismin mahkemenin oy birliğiyle tahliye edilmesine ilişkin, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.