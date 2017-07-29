Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet davası açıklaması

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi davasının ara kararı ile ilgili açıklama yaptı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 ismin mahkemenin oy birliğiyle tahliye edilmesine ilişkin, resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.



Kılıçdaroğlu'nun mesajında "Tahliye olan 7 gazeteci ve sevenleri adına mutluluk duyuyor, adalet bekleyen diğer gazetecilerin de bir an önce özgür kalmasını diliyorum" ifadeleri yer aldı.

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