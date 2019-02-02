Kılıçdaroğlu'ndan Dikili'ye mesaj: Emanet ediyorum

CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine teşekkür ziyaretinde bulunan CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz’ü ve partisinin Dikili ilçe Başkanı Av. Hasan Altıparmak’ı makamında ağırladı.

Dikili için hazırız

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi tarafından aday gösterilmesi adına teşekkürlerini ileten Adil Kırgöz, Kılıçdaroğlu’na, “Ekibimiz hazır, hizmet aşkımız var, Dikili’yi Adil ve hak ettiği bir şekilde yöneteceğiz, rekor bir oyla seçimi kazanacağız, ülkemize örnek bir belediye olacağız” dedi. Kırgöz ile birlikte ziyarette yer alan CHP Dikili İlçe Başkanı Av. Hasan Altıparmak ise “örgütünün belediye başkan adayıyla uyum içinde çalıştığını, ilçemizde bulunan 15 meclis üyesinin tamamını kazanacaklarını” dile getirdi.

Videolu mesaj

Dikili ekibinin teşekkür görüşmesinin en unutulmaz anı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videolu mesajı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz ile çektirdiği videoda “Dikili’yi seviyorum. Dikili’ye en güzel hizmetleri Adil Başkan yapacak. Adil Başkanı size emanet ediyorum” mesajı verdi.