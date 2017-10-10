Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Beşiktaş stadı tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Beşiktaş kulübünün mü saha. Bizim verdiğimiz paralarla yaptılar' sözlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nı maç sonunda telefonla tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ''Beşiktaş Kulübü'ne de teşekkür ediyoruz efendim saha için, talebimizi kırmadılar'' sözleri üzerine, Beşiktaş Kulübü'nün mü saha ya? Bizim verdiğimiz paralarla yaptılar" sözlerini kullanmıştı.



Bu sözlere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün yaptığı grup toplantısında tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Ampute milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bakan hemen Erdoğan’ı arıyor. Takımı kutluyor. Beşiktaş’a teşekkür ediyoruz diyor bakan. "Ne demek diyor. Parasını biz verdik" diyor. Beyefendi sanki cebinden ödemiş. Cebinden mi ödedin sen. Ne demek parasını biz verdik. O parayı bu ülkede tüyü bitmemiş yetim ödedi. O vergiyi sen çarçur et diye ödemedi. Tek adam rejimini Türkiye’yi getirdiği nokta budur işte. Kimsin sen ya kimsin sen…" şeklinde konuştu.







