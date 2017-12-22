Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Karşıma çıksın hesaplaşalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adamsa karşıma çıksın" dedi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Karşıma çıksın hesaplaşalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında kendisi hakkında söylediklerine TBMM'de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a " Yüreği varsa, cesareti varsa, adamsa karşıma çıksın. Karşıma çıksın hesaplaşalım. Hiçbir endişemiz yok. Biz cam gibi insanız. Dürüst ve namuslu insanlarız biz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, BM'nin  Kudüs kararına ilişkin "Çok önemli bir karar. Bu karar Trump'ın pimini çekip Ortadoğu'nun kalbine koyduğu bombanın patlamamasını sağladı.  Kudüs'ün bir kişinin iradesiyle başkent olmayacağını belirleyen bir karar. Bu kararın çıkmasını sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #erdoğan
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