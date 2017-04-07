Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Neden başbakana haber vermediniz?

15 Temmuz'la ilgili 'kontrollü darbe' iddiasında bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "MİT Müsteşarı saat 16.16'da, Genelkurmay Başkanı 17.54'te, Cumhurbaşkanı 19.30'da haberdar olmuş. Başbakan ise 21.30'da. Üçlüye soruyorum, neden başbakana haber vermediniz?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün referandum mitingi için Kahramanmaraş'a giderken beraberindeki gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 15 Temmuz'la ilgili 'Kontrollü darbe' iddiasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert tepki gösterdiği hatırlatılan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:
Aksakallı'nın ifadesi
- "15 Temmuz darbe girişiminin araştırılmasıyla ilgili Meclis'te komisyon kuruldu. Bu komisyon darbenin ayrıntılarının ortaya çıkmasına engel oldu. İki kritik ismi TBMM'ye getirmedi. Genelkurmay Başkanı ve MİT müsteşarı. Hükümet bunu istemedi. Darbenin ayrıntılarının ortaya çıkmasını neden istemedi? Bu sorunun yanıtını veriyor mu sayın Cumhurbaşkanı."
- "Özel kuvvetler komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın ifadesi var. TSK'da kriz ve olağanüstü durumlarda haber alınır alınmaz personel kışlayı terk etmesin emri verilir. Bu emir niye verilmedi? Ömer Halisdemir'e, darbeci generali vur emrini veren Zekai Aksakallı'nın bu açıklaması bence darbe sürecinin ilk ve en önemli açıklaması."
'Hangi bilgilere ulaştı?'
- "FETÖ iddianamesini yazan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necip Cem İşçimen neden görevden alındı? Hangi bilgilere ulaşmıştı ki iktidarı rahatsız ettiği için görevden alındı. Darbeden önce yazılan 6.6.2016 tarih ve 2016/24769 sayılı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bir iddianame var. O iddianamede FETÖ/PDY'nin darbe teşebbüsünde bulunma tehlikesinin açık ve yakın olduğu yazıyor. Darbenin olacağını söylüyor. Peki nasıl oluyor da hükümetin bunlardan haberi yok?"
'Üçlüye soruyorum'
- "Bir soru daha. İddianamede MİT Müsteşarının saat 16.16'da haberi olmuş. Genelkurmay Başkanının 17.54'te haberi oluyor. Cumhurbaşkanı 19.30'da haberdar oluyor. Binali Yıldırım 21.30'da. Cumhurbaşkanına şu soruyu sormak isterim Başbakana niye haber vermedin? Senin 19.30'da haberin oluyor niye 21.30'a kadar neden Başbakan'a haber vermedin? 2 saat boyunca başbakana haber neden haber vermiyorsun? Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı üçlüsüne soruyorum bu defa, neden başbakana haber vermediniz? Neden sadece Cumhurbaşkanı ile çalıştınız? Başbakan ülkenin sıradan bir insan mıdır?"
- "(Başbakan darbeden habersiz ama bu üç ismin bilgisi vardı mi diyorsunuz? sorusu üzerine) Ben size somut bulguları veriyorum, nereden veriyorum iddianameden veriyorum. Makul her insanın sorması gereken bir soruyu soruyorum. Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı Başbakan'a bağlı ama Cumhurbaşkanı'nın bilgisi var, Başbakan'a haber vermiyorlar. Ne zaman haber veriyorlar, 21.30'da, yani herkes duyduktan sonra. Neden? Darbe girişimini kapatmak istiyorlar. Gerçeklerin açığa çıkmasını engellemek istiyorlar."
O mail devlete verilmiş
"Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu'na mail gelmiş diyor. Mail onun elinde niye açıklamıyor. Takip etmiyorsa bana mail geldiğini nerden biliyor o zaman? Ben gelmediğini söylüyorum. O da açıklasın beni mahcup etsin. Adalet Bakanı'na yakışmaz yalan söylemek. Bize, partiye (ByLock'un patent sahibi) David Keynes'ten bir mail geldi. Partiye geldi, bana değil. Bunu aldık 19 Ekim 2016'da Başbakanlık Müsteşarlığı'na verdik. Adalet Bakanı arzu ediyorsa Başbakanlık Müsteşarı'na sorabilir. Sayın Aytun Çıray'a galen bir mail vardı. Hemen dedik gidip İzmir'deki Cumhuriyet Savcılığı'na verin. Sayın Aytun Çıray da verdi. Şimdi Sayın Bozdağ'dan cevap istiyorum. Bana gelen maili bir açıklasın, ben de öğrenmiş olayım. Bana iftira ediyor. Onuru ve haysiyeti varsa ya açıklar, ya da açıklamazsa istifa eder. (Mailin içinde ne vardı sorusu üzerine) Emin olun bilmiyorum. Hiç görmedim de. Erdal Aksünger bakıyor. Mailin içeriğini bilmiyorum."