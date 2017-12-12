Kılıçdaroğlu'ndan flaş başvuru: Mal varlığımı araştırın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ve yakınlarının mal varlığının araştırılması için Meclis'e önerge verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ve yakınlarının mal varlığıyla ilgili önerge verdi. Önergede, Meclis'ten mal varlığı ile ilgili araştırma yapılması istendi.



KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?



Kılıçdaroğlu, dün Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, "Buradan söylüyorum, CHP milletvekillerine söylüyorum: Benim ailem, çocuklarım, torunum, damadım, hatta ve hatta dünürlerim, hepsi için araştırma önergesi verin ve hepsi araştırılsın, hepsi araştırılsın. Hiçbir tereddüdüm yok. Beş kuruş bulursanız beş kuruş, gelip bu kürsüden özür dileyeceğim. Ama ben bu, Ankara'daki beylere de seslenmek isterim. Benim gösterdiğim cesareti siz gösterebilir misiniz?" demişti.