Kılıçdaroğlu'ndan gözaltıyla ilgili ilk açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi

Kılıçdaroğlu'ndan gözaltıyla ilgili ilk açıklama!

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Celal Çelik, gözaltına alındı. Çelik'in FETÖ soruşturmasından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. CHP lideri şunları söyledi: "Bugün yaşananlar demokrasi adına yüz karası. Avukatım Celal Çelik hakkındaki gözaltı kararı bir akıl tutulmasıdır. FETÖ ile mücadele adı altında FETÖ'ye destek veriliyor."

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
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