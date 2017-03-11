Kılıçdaroğlu'ndan Hollanda yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda'nın uçuş iptali kararını değerlendirdi.



Kılıçdaroğlu, "Asla doğru değil. Demokrasiyi savunanlar böyle bir şey yapamazlar. Hem demokratım diyeceksin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının uçak iznini iptal edeceksin. Asla bunu doğru bulmuyoruz, yanlış, yanlış..." ifadesini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, Bakan Çavuşoğlu'nun yaptırım açıklamasının sorulması üzerine de "Her türlü yaptırımı yapabilirler. Bu Türkiye'nin hakkı" diye konuştu.



