Kılıçdaroğlu'ndan İnce ve Yavaş açıklaması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, adı İstanbul için konuşulan Muharrem İnce için "Değerlendireceğiz" derken, Ankara için ismi geçen Mansur Yavaş hakkında da "Bir beklenti var" ifadelerini kullandı

Muharrem İnce'nin eğilim yoklaması şartı için konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin bir talep gelmedi" ifadelerinde bulundu. CHP Lideri, Mansur Yavaş'tan toplumun bir beklentisi olduğunu da söyledi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

MUHARREM İNCE'NİN SANDIK İSTEĞİ

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce hafta içinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında İnce "İstanbul'a aday olacak mısınız" sorusuna "250 bin kişinin önüne sandık konulursa adayım… Ama diğer türlü 'Gel aday ol' denilirse kesinlikle aday değilim" karşılığını verdi. İnce eğilim yoklaması yapılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 40 dakikalık görüşmede İnce'yi dinlediğini belirterek, şunları anlattı:



"DEĞERLENDİRECEĞİZ"

"İstanbul'la ilgili eğilim yoklaması olursa katılacağını, olmazsa katılmayacağını, parti için çalışacağını, partili olduğunu ifade etti. Biz zaten örgütlere 'Nerelerde eğilim yoklaması yapılmalı, nerelerde eğilim yoklaması istiyorsunuz?' diye yazı göndermiştik. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin bir talep gelmedi. Şu anda eğilim yoklaması yapılacak yerlerde çalışma devam ediyor. Eğilim yoklamasından sonra süratli bir şekilde açıklayacağız. Oradan kim çıkarsa belediye başkanı adayı olarak Parti Meclisimiz karara bağlayacak. Tabii anketler de yapıyoruz."

"TOPLUMUN BEKLENTİSİ VAR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, adı Ankara için geçen Mansur Yavaş'a ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"2014 seçiminde belediye başkan adayımız olan Mansur Yavaş, toplunun her kesimi tarafından sevilip sayılan, güven veren bir kişi. Dolayısıyla Mansur Bey'in isminin adaylık sürecinde dillendirilmesi de normal bir şey. Mansur Bey'den toplumun bir beklentisi var."