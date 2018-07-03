Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin açıklamalarına ilişkin, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik" dediği öğrenildi

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye jet yanıt!
03 Temmuz 2018 Salı 13:26

Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin, “Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ demedi. Kılıçdaroğlu teklifime ‘hayır’ derse örgüt kendisi çözer” açıklamasında bulundu.

İnce’nin bu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu’ndan da yanıt geldi. Kılıçdaroğlu’nun İnce’nin açıklamasına ilişkin “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik” dediği öğrenildi.

Etiketler; #muharrem ince #kemal kılıçdaroğlu #chp
Önceki Haber
İnce: Kılıçdaroğlu'na 'onursal başkan'lık teklif ettim
Sonraki Haber
6 yaşındaki Ufuk 3 gündür aranıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.