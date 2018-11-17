Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de dikkat çeken görüşme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için adı geçen Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ile makamında görüştü

CHP Genel Merkezi tarafından aranarak davet edildiği öğrenilen Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasındaki görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun Gönenç’ten iki dönem boyunca ilçede yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldığı ve İzmir ile ilgili görüşlerini dinlediği öğrenildi.

İZMİR’DE UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNE GİREN İLK İLÇE

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç iki dönem yönettiği ilçede özellikle gerçekleştirdiği projeler ve mali yapıdaki başarısı ile basında sıkça gündeme gelmişti. Belediye Başkanı olduğu ilk yıllarda ise kısa bir sürede Bergama’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınmasını sağlayarak İzmir’in ilk, Türkiye’nin ise listeye giren 13’üncü kenti olmasını sağlayarak dikkatleri üzerine çekmiş, son olarak Sayıştay tarafından düzenlenen 2017 takvim yılı hesaplarına ilişkin denetim raporundan da geçer not almıştı. İki dönem yaptıklarının hesabını ise Bergama Cumhuriyet Meydanı’na koydurduğu tabelalar ile vermişti.

GÖREV VERİLİRSE HAZIRIM

Kılıçdaroğlu’nun özellikle Bergama’ya gelip açılışına bizzat katıldığı ve İdil Biret’in de konser verdiği Bergama Kültür Merkezi BerKM’den çok etkilendiğini Gönenç’e söylediği öğrenildi. Gönenç’in de CHP Lideri’ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı noktasında kendisine bir görev düşmesi hainde onur duyacağı ve bu göreve hazır olduğu mesajı verdiği öğrenildi.

İLÇEYE ÖNEMLİ ESERLER KAZANDIRILDI

Başkan Gönenç görevde bulunduğu süre içerisinde Bergama’ya Futbol Akademi Tesisleri, Bergama Kültür Merkezi, Katlı Otopark, Kapalı Spor Salonu, Taziye Evi, Aquapark, Tenis Kortları, Bergama Araştırmaları Kütüphanesi, Kapalı Hayvan Pazarı, Atık Su Arıtma, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Hasta Yakını Konuk Evi gibi tesisleri ilçeye kazandırdı. Ayrıca eski Sümerbank Tekstil Fabrikası eğitim kampüsüne dönüştürüldü. Pazar yeri çatısı kapatılarak yeni görünümüne kavuştu. 2007 yılında başlanılan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2010 yılında tamamlandı. Son olarak ise Bergamalılar için nostaljik önemi yüksek olan Çamlıpark ve Bergama Ticaret Merkezi projelerinin yapımını başlattı.