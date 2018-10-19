Kılıçdaroğlu'ndan Kaşıkçı çağrısı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ekim'den beridir haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için, "Meclis'te araştırma komisyonu kurulmalı." dedi

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumu Meclis gündemine geliyor. Kılıçdaroğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için, "Meclis'te araştırma komisyonu kurulmalı." dedi.

Kılıçdaroğlu, 2 Ekim'den beridir haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için, "Meclis'te araştırma komisyonu kurulmalı. Kayıp gazeteci Kaşıkçı olayı tüm ayrıntılarıyla ele alınmalı, kapatmak istiyorlar" dedi.