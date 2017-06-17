Kılıçdaroğlu'ndan Kavurmacı yorumu: Doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 3. gününe başlamadan önce açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, FETÖ/PDY’nin iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturmanın sanıkları arasında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ile ilgili olarak "Kavurmacı'nın tekrar tutuklanması kararını doğru bulmuyorum. Yargıda çifte standart olmamalı. Aslolan tutuksuz yargılamadır" dedi.
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