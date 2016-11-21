Kılıçdaroğlu'ndan örgütüne uyarı: Bahçeli ile kavga etmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanı ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da 81 il başkanı ile bir araya geldi. Başkanlığa karşı olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, ancak bu konuda MHP ile kavga etmemeleri gerektiğini söyledi. Bahçeli ile kavga etmelerinin istendiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu gerçeği Bahçeli'nin de görmesi gerektiğini ve ülkenin bekası için bu tuzağa düşmemeleri gerektiğini belirtti.



TEK DERDİ KOLTUK



Başkanlığa neden karşı olduklarını açıklamalarının gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, ortada bir metin olmadığı için ayrıntıya giremediklerini de söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerilen sisteme 'evet' diyeceği konusunda da şüpheleri olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a da güvenmediğini belirtti. Erdoğan'ın amacının farklı olduğunu söyleyen CHP lideri, onun tek derdinin koltuğu olduğunu ve Türkiye'yi düşünmediğini belirtti.





HDP İLE YAN YANA GÖSTERME ÇABASI VAR



Partilerinin HDP ile yan yana gösterilmeye çalışıldığını da belirten Kılıçdaroğlu, "HDP ile bizi yan yana göstermek için özel bir çaba var. Tutuklu milletvekilleri ile ilgili HDP sözcüğünü kullanmadım, Parti Meclisi bildirisinde de yok. İzmir’de, ‘Seçimle gelen seçimle gider’ dedim. ‘Seçimle gelen darbeyle gider’ mi deseydim? O zaman 15 Temmuz’da niye sokaklara döküldük? Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi kararı var, o karara dayanarak söylüyoruz." şeklinde konuştu.





İÇKİ İÇİLİR AMA...



Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “En büyük zaafımız bunu yapmıyoruz. Akşam meyhanelere gidiyoruz, açıyoruz rakıları, mezeler geliyor, başlıyoruz genel başkandan, öbür taraftan il başkanı... Ülkeyi kurtarıyoruz, kafalar çok iyi, eve gidiyoruz, kafayı vurup yatıp sabah bir şey yok. Elbette içki içilir ama Türkiye’nin geleceğini de düşünmemiz lazım” (Hürriyet)