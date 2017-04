Kılıçdaroğlu'ndan referandum tepkisi: Elinizi vicdanınıza koyun...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yapılan referandumun adil olmadığını söyledi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , "Bütün yurttaşlarımın vicdanına sesleniyorum, hangi partiden olursa olsun. Elinizi vicdanınıza koyun düşünün, evlatlarınızı düşünün ve onların başı için düşünün. Bu referandum adil bir referandum muydu" diye sordu.

"BÜTÜN YURTTAŞLARIMIN VİCDANLARINA SESLENİYORUM"



“GAK DEDİKÇE PARA, GUK DEDİKÇE PARA HARCADILAR”



“HAVUZ MEDYASININ TEK TARAFLI YAYIN YAPMASINA İMKAN SAĞLADILAR”

“EVET İÇİN DEVLET, HAYIR İÇİN MİLLET KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜ”

“ÖZEL ANKETÖRLER BULDULAR, CEPLERİNE PARA DOLDURDULAR”

SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.Kılıçdaroğlu şunları şöyledi:Demokrasiyi oyladık, tek adam rejimi mi, parlamenter demokratik sistem mi… Bütün vatandaşları sandığa gitmek için ikna etmeye çalıştık. O nedenle sandığa gitmenin tarihi bir sorumluluğu vardı.Bunu yerine getiren bütün vatandaşlarıma tekrar yürekten teşekkür ediyorum. şimdi geliyorum işin püf noktasına, bu referandum nasıl yapılmalıydı? Nasıl yapılacağını ben belirleyemem. Nasıl yapılacağını tek bir yasa da belirleyemez. Temel kural anayasada yer alıyor. Şöyle söylüyor, 'Seçimler ve halk oylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım esaslarına göre yargı denetimi altında yapılır' Soru şu, gerçekten de bu referandum anayasanın ön görüldüğü bu kurallar içinde mi yapıldı?Ben de çok iyi biliyorum, sizler de çok iyi biliyorsunuz, bütün vatandaşlar da iyi biliyorlar ki, anayasada ön görülen bu kurallara göre halk oylaması yapılmadı. Ama biz bütün bunlara rağmen sandığa gidip oyumuzu kullandık. Eşit olmayan koşullarda bir referandum yapıldı. Bütün yurttaşlarımın vicdanına sesleniyorum, hangi partiden olursa olsun. Elinizi vicdanınıza koyun düşünün, evlatlarınızı düşünün ve onların başı için düşünün. Bu referandum adil bir referandum muydu?Devletin bütün bürokratlarını kullandılar. Valileri, kaymakamları hepsini kullandılar. Tehdit unsuru olarak devlet vatandaşın karşısına çıktı. Devletin bütün mali imkanlarını kullandılar. Gak dedikçe para, guk dedikçe para harcadılar. Sadece paralarını değil, sadece bürokratlarını değil, arabalarını forslarını uçaklarını televizyonlarını her şeylerini kullandılar. Ama buna rağmen yılmadık, yolumuza devam ettik.Sadece bununla da yetinmediler. OHAL’den yararlanarak bir kanun çıkardılar. Çünkü OHAL çerçevesinde çıkan kanun dolayısıyla anayasa mahkemesi de buna bakmam diyor. Özel televizyonların, havuz medyasının tek taraflı yayın yapmasına imkan sağladılar. Devletin televizyonu dışında bütün televizyon kanalları kendileri için çalıştı. Ama buna rağmen direndik, buna rağmen sandığa gittik, buna rağmen hayır oyunu verdik.Ne oldu biliyor musunuz? Kampanya ne oldu? Evet için devlet, hayır için millet kampanyasına dönüştü. Devletin televizyonları, devletin paraları, devletin uçakları, devletin bürokratları, bizim elimizi kolumuzu bağlamaya, bizim üzerimizde baskı kurmaya, sandığa gitmemeye…Sadece bu mu? Hayır. Özel anketörler buldular, ceplerine para doldurdular. Bir gün önce açıklama yaptırdılar, yüzde 60 çıkacak diye… Acaba onların sandığa gitmelerini engeller miyiz diye her türlü yola başvurdular. Ama biz vicdanımızla, ahlakımızla, kararlı bir şekilde gittik ve yüzde 50’nin üzerinde bir hayır’ı sandıkta ifade ettik.Tabi yüzde 50’nin üzerinde sandıkta ifade ettik. Ama bu başarı, tek başına CHP’nin başarısı değildir. Demokrasiyi savunan herkesin ortak başarısıdır. Saadet Partisi’ne, bütün mütedeyyin kardeşlerimi, demokrasiden, ahlaktan yana olan bütün vatandaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum, gidip hayır oyu kullandıkları için. Vatan Partisi’ne ve üyelerine, ÖDP’nin genel başkanına ve üyelerine, HDP’nin bütün acılara, baskılara rağmen gidip hayır oyu kullanan doğu ve güneydoğudaki bütün vatandaşlarıma, Anavatan, Doğru Yol Partisi’ne teşekkür ediyorum.Türkiye’nin bekasını her şeyin üstünde tutan, ülkücülere ve milliyetçilere de yürekten teşekkür ediyorum. Hiç kimse unutmasın, bir ülkü etrafında hepimiz birleştik. Türkiye’nin bekası için, hepimizin özgürlüğü için, düşüncelerimizi özgürce ifade etmek için, hepimiz demokrasi paydasında birleştik. Ve biz gerçekten de bir tarih yazdık. Ve bu tarih bir demokrasi destanıdır.Bu teşekkürü yapmak benim boynumun borcudur. Tabi son teşekkürü de CHP’nin örgütlerine yapmak istiyorum. Hepimiz demokrasi için çalıştık, gece gündüz çalıştık. Kucaklayıcı bir dil kullandık hepimiz. Saldırıya uğradık ses çıkarmadık. Kurşunlandık ses çıkarmadık, bıçaklandık ses çıkarmadık. “Kılıçdaroğlu dilini değiştiriyor, bize tuzak kuruyor” dediler. Hiç kimseye tuzak kurmadık. Dilim geçmişte neyse, bugün de yarın da böyle olacaktır. Hiç kimsenin kötülüğünü istemedik. Hiç kimseye zulüm yapmadık. Hiç kimseyi ötekileştirmedim.Farklı kimliklerden olanlar, farklı inançlardan olanlar hepimiz demokrasi paydasında birleştik. Hepimiz hep birlikte bir destan yazdık. Bu destanın sahibi ben değilim, bu destanın sahibi sizlersiniz. Meşruiyeti tartışmalı olan bir anayasa değişikliğini referanduma götürdük. Neden? Demokrasiyi reddeden bir anayasa değişikliğinin meşruiyeti olmaz. Yürüklükte olabilir ama meşruiyeti tartışılır. Örnek mi? 1982 anayasası. Hala yürürlükte, ama bu anayasa yürürlükte ama meşruiyetini evet diyenler de hayır diyenler de tartışıyorlar. Demokrasiyi yok eden bir anayasa değişikliği olamaz.Bakınız 1982 anayasasına referandumda yüzde 91,4 evet çıktı. O dönemde baskılar vardı, Kenan Evren ve komutanlar vardı. O dönem de baskılar vardı, hayır diyenler cezalandırılıyor. O dönemde medya özgür değildi, bugünkü şartlarda olduğu gibi. Ama o dönem evet diyenlerin oranı yüzde 91,4. Demokrasi açısından söylüyorum, bugün bu baskı anayasasına hayır diyenlerin oranı yüzde 50’nin üzerinde. O yüzden demokrasi destanı yazdık diyorum.1982 anayasası oylanırken Kenan Evren Çankaya ilkokulunda oyunu kullanıyor. Seçim sonrası sandıklar açılıyor, hayır diyen pusulanın üzerinde şu not var “Korku üzerine hakimiyet inşa edilemez. Mustafa Kemal Atatürk / nutuk” Öyle egemen bir korku var ki, hayır pusulasının üzerine bu notu düşmek zorunda kalıyor, üst düzey bir yönetici ve bürokrat. Bu not alınır, tutanağa geçirilir ve hayır oyu reddedilir.Geliyorum biraz daha düne. Referandum sonrası Pazar günü hepimiz evlerdeyiz, sandıklardan haberler almaya çalışıyoruz. Ben de evde izliyorum. Bir haber geldi, YSK mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayacak diye. Hemen arkadaşları aradım, “nedir bu” diye. “Evet doğru” dediler. Açıklamalar yapın, yapıldı. Akşama doğru genel merkeze geldim ve bir basın toplantısı yaptım. YSK’yı uyardım, yanlış yapıyorsunuz diye. Referanduma gölge düşürüyorsunuz diye. O gün başka bir açıklama yapmadım, nedeni “YSK inşallah bu kararından geri döner” diye bekledim.Daha henüz sayımlar bitmemişti. YSK, yasaları çiğnemiştir. YSK, üstüne düşen görevi yapmamıştır. YSK, gücünü öyle anlaşılıyor ki, haktan hukukun üstünlüğünden anayasadan değil belli bir merkezden, siyasi otoriteden almaktadır. Siyasi otoriteden alınan güç güç değildir, demokrasiye ihanettir.