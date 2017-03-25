Kılıçdaroğlu'ndan şok iddia: 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim” dedi.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

4 MİLYON SURİYELİ İDDİASI



DOLAR ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR



18 YAŞINDA ÇOCUK MİLLETVEKİLİ OLACAK



600 MİLLETVEKİLİ ANKARA'DA NE YAPACAK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu referandum çalışmaları için bugün özel uçakla Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır Havalimanı’na saat 10.30’da gelen Kılıçdaroğlu, partililer tarafından karşılandı ve buradan doğruca CHP il binasına geçti. Kılıçdaroğlu, CHP il yöneticileriyle yaptığı toplantıda referandum çalışmalarını değerlendirdi.Kılıçdaroğlu, CHP il binasında partililerle görüşmesini tamamladıktan sonra referandumla ilgili partisinin görüşlerini anlatmak üzere Demirok Düğün Salonu’ndaki toplantıya katıldı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yoğun güvenlik önlemi alınırken Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü de kendisine zırhlı araç tahsis etti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun gideceği güzergahlarda da Özel Harekat timlerinin görevlendirildiği dikkati çekti.Kılıçdaroğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine yaptığı konuşmada 16 Nisan’da yapılacak yeni anayasa referandumu için ‘hayır’ çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu "FETÖ örgütü bizi kandırdı dediler. Peki FETÖ seni kandırdı da buna sebep olan parlamenter sistem miydi, niye seni kandırıyor? 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye parlamenter sistem olduğu için mi girdi? Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim” dedi.Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: "Milli iradeyi bir kişiye teslim edelim diyorlar. 80 milyonun aklı yok mu? Akıl akıldan üstündür. Ben hatamı görmeyebilirim ama bir başka arkadaşım görür bana söyler. Şimdi bundan vazgeçelim diyorlar. İşsizlik var mı, var. İşsizliği yaratan demokratik parlamenter sistem mi? Ne alakası var. Bu soruyu kendimize soracağız. FETÖ terör örgütü bizi kandırdı dediler. Peki FETÖ seni kandırdı da buna sebep olan parlamenter sistem miydi? Bu soruyu da kendimize soracağız. Dolar almış başına gidiyor. Frenleyemiyorlar. Kaçak para Türkiye'ye geliyor. 10 milyon dolar ülkeye para gelecek, bunun nereden geldiğini bilmiyorlar. Buna sebep olan parlamenter sistem mi? Hapishaneler tıka basa dolu. Sırayla uyuyorlar. Neden dolu bu hapishaneler. İcra daireleri tıka basa dolu. 4 milyon Suriyeli var. 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye parlamenter sistem olduğu için mi girdi? Evet çıkarsa 4 milyon Suriyeliye vatandaşlık verecekler. Hepimiz oturup düşünelim. Bulamaç adası işgal altında. Bütün bunların sebebi parlamenter sistem değil. Bütün bunların nedeni kötü yönetim. 15 yıldır iktidardalar. 15 senedir istedikleri kanunu çıkardılar. Peki bu işsizlik, fakirlik neden? Türkiye neden itibarı yerle bir edilmiş konumda. Bütün ülkeler bize düşman. Diline hakim olamayan devleti iyi yönetemez.18 yaşında çocuk milletvekili olacak. Ömür boyu askerlikten muaf olacak. Kendi çocuklarına ikbal hazırlıyorlar. Sizin çocuklarınız askere gidiyor. Ankara'daki beylerin çocukları askere gitmeyecek, 18 yaşında milletvekili olacak. Benim çocuğum askere gidiyorsa onun çocuğu da askere gidecek. Birisi için fazla avantaj kabul etmeyeceğiz. Bir kişiye OHAL çıkarma yetkisi veriliyor. Niye bir kişiye bu yetkiyi veriyoruz? Hangi gerekçeyle veriyoruz. TBMM yok mu var. Bir kişiye bu kadar yetki vermek doğru değil. Dünyada başka örneğin yok. Hangi derdimizi çözecek bu. Anayasalar toplumsal uzlaşma belgeleridir. Toplumun haklarını güvence altına alır. Bir işçi bu anayasaya evet diyorsa taşeron işçisi olmayı kabul ediyor demektir. Evet demenin vebali ağırdır. Kimse çocuklarına hesap veremez. Hayır dediğimiz an Türkiye'nin itibarı artacak.600 milletvekili Ankara'da ne yapacak. Bu işin partisi yok. Bu bir anayasa. Bugün A partisinden biri gelir. Yarın B partisinden. Bu anayasayla parti devleti yaratıyoruz. İlk kez bu anayasayla üstünlerin hukuku oluşturuluyor. Hukukun üstünlüğü değil. Bu anayasayla Türkiye üçüncü lige düşer. Eğer bu anayasa değişikliği geçerse Türkiye üçüncü lige düşer. Zaten bize hibrit demokrasi diyorlardı, demokrasisi olmayan bir devlete dönüşmüş oluruz."