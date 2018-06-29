Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya sert tepki: Türkiye iç savaşa sürüklenmek isteniyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun skandal talimatına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, bu talimatı Soylu’nun tek başına veremeyeceğini öne sürdü ve kanunsuz emrin yöneticiler tarafından uygulanmamasını istedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün çok tartışılacak bir açıklamaya imza atmıştı. Soylu, 81 ilin valisine CHP'lileri şehit cenazelerine almamasına yönelik talimat verdiğini söylemişti. Soylu'nun bu açıklamasında sonra CHP'lilerden tepkiler gelmeye başladı.

Soylu'ya bir tepki de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Soylu'nun açıklamalarının bölücü terör örgütü PKK'dan daha tehlikeli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şehitler üzerinden siyaset yapmanın ayıp olduğunu, insanlığa sığmadığını ve bütün şehitlerin Türk Milleti'nin şehidi olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Türkiye bir iç savaşın, kaosun içine sürüklenmek istenmektedir. Kargaşanın adımlarını atmaktadır. AKP yetkililerinden açık ve net bir cevap istiyoruz. Soylu'nun görüşünü paylaşıyorlar mı, paylaşmıyorlar mı? PKK'nın bölemediği Türkiye'yi bu kafa bölmek istemektedir. Hiç kimse CHP'lilerin şehit cenazelerine katılmalarını engelleyemez buna kimsenin gücü yetmez."