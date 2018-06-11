Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında manevi tazminat ve hakaret davası açtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, avukatı aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında manevi tazminat ve hakaret davası açtı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Soylu’nun geçen Cuma günü Esenler’de söylediği sözlerini mahkeme dilekçesine sunarak, “davalı aleyhine 5 Kuruş manevi tazminata ve ilamın tirajı en yüksek 5 gazetede yayınlanmasına karar verilmesi istemi”nde bulunurken, aynı zamanda kamu davası açılmasının sağlanması da talep edildi.

"HAKARET VE İFTİRALARININ HOŞ GÖRÜLEBİLME OLASILIĞI BULUNMAMAKTADIR"

Soylu’nun, "Yine çaktı biliyorsunuz. Rahatlamıştır şimdi. Bu Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Herkese mahkeme... Eskiden rahat ödüyordu biliyor musunuz? Size bir tüyo vereyim mi, yine zıplatayım mı onu? Eskiden rahat ödüyor. Ataşehir Belediyesi varken 'gelsin paralar', Beşiktaş Belediyesi varken 'Gelsin paralar' diyordu. El altından arka kapıdan! Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir" sözleri mahkeme dilekçesinde yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, mahkemeye sunduğu dilekçesinde, Soylu için, “Şüpheli, eleştiride bulunma amacıyla hareket etmemiştir. Davalı açıkça ve bilinçli bir şekilde vekil edenin kişilik değerlerini hedef almıştır. Davalının, hakaret ve iftiralarının hoş görülebilme olasılığı bulunmamaktadır” diye belirtti.

ESKİ SÖZLERİ DE HATIRLATILDI...

Çelik'in verdiği dilekçede, “Konuşma içeriğinde görüldüğü üzere davalı Süleyman Soylu; vekil edenin usulsüz bir şekilde Beşiktaş ve Ataşehir Belediyelerinden para isteyip bu paraları aldığını iddia etmiştir” denilirken, “Anlaşılan odur ki Süleyman Soylu isimli şahıs; bir zamanlar en ağır yolsuzlukla suçladığı AKP'yi, CHP ile karıştırmakta ya da karıştırmak istemektedir” diye belirtildi. Avukat Çelik, mahkemeye verdiği dilekçede, Soylu'nun geçmişte, AKP için söylediği, "Paçalarından Yolsuzluk akıyor", "Tayyip Erdoğan’a gününü göstereceğiz" gibi sözler de hatırlatıldı.

Soylu için kamu davası açılması istenirken, şu ifadelere yer verildi:

“Şikayet konusu eylemlerin hiçbir şekilde İçişleri Bakanlığı göreviyle ilişkili bulunmaması gözetilerek şüpheli hakkında, Kamu Görevlisine Hakaret ve İftira suçlarından derhal soruşturma başlatılarak öncelikle Anayasa 83 maddesi gereğince dokunulmazlığı kaldırılmak üzere TBMM’ye Fezleke düzenlenmesi sonrasında da belirtilen suçların tamamından kamu davası açılmasının sağlanmasını talep eder, bilgilerinize saygı ile sunarız”