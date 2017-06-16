Kılıçdaroğlu'ndan Yıldırım'a: 15 Temmuz'u sokağa çıkan insanlarımız engellemedi mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz inandığımız yolda, adaleti bulmak için yolumuza devam edeceğiz. Bizim yolumuz kutsal bir yoldur, adalet yoludur. Adaleti istiyoruz." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü kapsamında, Kahramankazan ilçesinin Saray Mahallesi'ne ulaştı.



Yapılan düzenleme ile yedek meydan statüsüne düşürülen Mürted Hava Meydan Komutanlığı tabelasının önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin planlandığı yerde olduklarını vurguladı.



Türkiye'nin 15 Temmuz akşamı 249 şehit, binin üzerinde gazi verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"FETÖ terör örgütünün darbeyi planladığı yerdeyiz. Halk sokağa çıktı, demokrasiyi ve hakkını aradı ve darbecileri püskürttü. Deniyor ki 'sokağın hiçbir önemi yok. Neden sokağa çıkıyorsunuz?' Ben bunu söyleyenlere açık ve net şunu söylemek istiyorum; 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini sokağa inen bizim insanlarımız engellemedi mi? Engelledi. Demek ki demokrasiyi de adalete de her yerde her ortamda sahip çıkacağız. Adalet varsa demokrasi vardır. Demokrasi varsa adalet vardır. İkisinin olmadığı yerde de zulüm vardır ve devlet yoktur. Buradan tüm yetkililere sesleniyorum; yargı bağımsızlığından söz ediyorlar. Yargıya talimatı ben değil onlar veriyorlar. Yargı bağımsızlığından söz eden yargıya, savcıya talimat veriyor. 'İddianameleri getirin Adalet Bakanlığı gözden geçirecek, ondan sonra işleme koyacaksınız' deniyor. Biz her yerde her ortamda adaleti, adaleti, adaleti, demokrasiyi, demokrasiyi, demokrasiyi sonuna kadar savunacağız, ne derlerse desinler."



15 Temmuz şehitlerini andı

İktidarın provokasyon ve kışkırtıcılık yaptığını, kendilerinin üzerine birilerinin saldırması için alt yapı oluşturmaya çalıştığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarıma söyledim, herkese söylüyorum; 'provokasyonlara alet olmayın.' Sizi tahrik edebilirler. Biz inandığımız yolda, adaleti bulmak için yolumuza devam edeceğiz. Bizim yolumuz kutsal bir yoldur, adalet yoludur. Adaleti istiyoruz." diye konuştu.15 Temmuz şehitlerini tekrar anan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, tüm gazilere ve sokağa çıkan tüm vatandaşlara şükranlarını sundu.