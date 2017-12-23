Kılıçdaroğlu'ndan Yunan Bakan'a yanıt: Geleceğim ve...

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un "Adaları gel de al' yorumuna yanıt veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "2019'da geleceğim ve o adaların tamamını alacağım" dedi

Kocaeli'de STK'lar ve muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yerlilik ve millilik' eleştiriyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Yunanistan Ege Adaları'nın 18'ini işgal etti. Dile getiriyorum. 18 Ada ile ilgili cümle kuramıyorlar. Yunanistan Savunma Bakanı cevap verdi bana 'Gel de al' diye. 2019'da geleceğim ve o adaların tamamını alacağım" ifadesini kullandı.



Erdoğan'ı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Korkudan cevap bile veremiyor. Hani sen dünya lideriydin. Süleyman Şah türbesini kendi topraklarımızdan kaçırdık. Kimse bana yerlilik ve millilikten bahsetmesin. Kendi topraklarını terör örgütüne bırakacaksın, sonra da kalkıp yerlilik ve millilikten bahsedeceksin" diye konuştu.



Muhtarlar için kanun teklifinde bulunacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz bu kanunu yapıp Meclis'e vereceğiz. Güçleri yetiyorsa gelsinler beraber bu kanunu çıkaralım. Muhtarlar mademki demokrasiyle geldi, onlara saygı göstermek siyasetin görevidir. Muhtarlar güçlendikçe bu ülkede gerilim olmaz" dedi.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Hiç kimse memnun değil yaşamından. Efendim büyüme arttı. Büyüme arttıysa çiftçi niye isyan ediyor. Kamyoncular neden memnun değil. Sen vergi kaçırmak için Man Adası'na gideceksin. Ben bunun hesabını sorunca her türlü hakareti edeceksin. Sonra da yerli ve milliyim diyeceksin. Hadi canım oradan. Sen ne yerlisin ne de milli."



'ASGARİ ÜCRET 2 BİN LİRA OLMALI'



Kılıçdaroğlu, asgari ücretin en az net 2 bin lira olması gerektiğini söyledi.