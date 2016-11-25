Kılıçdaroğlu neden OHAL'e 'evet' demediklerini anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın OHAL'le ilgili kendilerini aradığını anlattı

Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün ev sahipliğinde "15 Temmuz ve Parlamenter Sistem" başlıklı konferansa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. Darbe girişimi akşamı Ankara'ya dönmek istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, ancak uçakların kalkmadığını söylediklerini söyledi. Sabiha Gökçen'den gitmeyi düşündüklerini de belirten Kılıçdaroğlu, köprüler kesildiği için gidemediklerini ve İstanbul'da kaldıklarını söyledi.



O gece Başbakan da dahil çok sayıda milletvekili ile görüştüklerini anlatan Kılıçdaroğlu, ertesi gün de uçakların kalkmadığını bu yüzden Bakırköy'den karşıya geçip Pendik üzerinden araba ile Ankara'ya gittiklerini söyledi.



Kılıçdaroğlu o günü şöyle anlattı:



Saat 10:00’da mecliste toplantı olacaktı, yetişemeyeceğimi söyleyince meclis başkanına öğleden sonraya alındı. O gün mecliste yaptığım konuşmada bu darbeyi parlamenter sistemimizin önlediğini kimsenin unutmaması gerekir dedim ve salondakiler de bunu alkışladı.



Darbe demokratik parlamenter sisteme karşı yapılmıştır, demokratik parlamenter sistemimiz darbeyi engellemiştir. Hepimizin demokratik parlamenter sisteme sahip çıkması gerektiğini ısrarla her konuşmamda ifade ettim.



Ardından darbenin 2. veya 3. günü sayın Başbakan aradı. “Biz OHAL getireceğiz” bize destek verir misiniz? Kullandığım cümle şu: Bu parlamentoda demokrasiyi savunacak bir partiye ihtiyaç var bu da CHP. Sayın Başbakan bunu büyük bir olgunlukla karşıladı. Ve OHAL parlamentodan geçti. OHAL meşru mu, meşru anayasaya uygun mu uygun?



Aklınıza “neden siz evet oyu vermediniz” sorusu gelebilir. Nedeni şu: bir darbe girişimi yapılmış. Ama tarihte ilk kez bir uzlaşma var. O zaman sayın Başbakana şunu söyledik; bu kadar büyük bir uzlaşı varken darbecilerle mücadele için ne istiyorsanız getirin parlamentoya birlikte yapalım.



Hayır dediler ve bu uygulama geçti. OHAL meşru, peki yapılan uygulama meşru mu? Hayır… Üniversite rektör seçimleri kaldırıldı ne ilgisi var OHAL ile…İyi ki OHAL uygulamalarına evet dememişiz ve demokrasinin yanında durmuşuz.





BAŞKANLIK SİSTEMİ TARTIŞMASI



Ben bunun rejim değişikliği olduğunu söyledim. Sayın Binali Yıldırım itiraz etti buna. Bir ülkenin yönetim biçimine rejim denir. TDK böyle diyor. Bizde nedir şu anda demokratik parlamenter sistem. Ne getirmek istiyorlar başkanlık. Cumhuriyet değişmiyor diyorlar. Cumhuriyet her ülkede var. İran da bir cumhuriyet. Bir ülkenin rejimini bir ülkenin tarihi, kültürü, sosyolojik yapısı belirler. Şimdi biz bunların hepsini bir kenara atıyoruz .Bizim tarihimizde 140 yıllık bir parlamenter sistem geleneğimiz var. Şimdi bunu bir gecede değiştireceğiz. Neden ve hangi gerekçeyle değiştireceğiz nasıl bir başkanlık sistemi olacak. Bu sorunun yanıtı da bilinmiyor. “Bizim parlamenter sistemimiz gerçekten mükemmel çalışıyor mu?” diye sorabilirsiniz. Samimi cevabımı vereyim: Hayır. Çünkü darbeler sonrası çıkarılan yasa ve anayasalar güçlü bir parlamenter demokratik sistemin oluşmasını engellemiştir. O halde yapmamız gereken Türkiye’yi darbe hukukundan arındırmaktır.