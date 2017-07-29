Kılıçdaroğlu, Nobel'e aday gösterildi

CHP'li Gürsel Tekin, 25 gün boyunca Adalet için yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nobel'e aday gösterildiğini açıkladı

Kılıçdaroğlu, Nobel'e aday gösterildi

Cem TV'de yayınlanan bir programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bazı sivil toplum kuruluşlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Adalet Yürüyüşü nedeniyle Nobel'e aday gösterdiğini söyledi.

Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşte hukuka ve barışa sahip çıktığını belirtti.

Etiketler; #nobel #kemal kılıçdaroğlu
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