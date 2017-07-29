Kılıçdaroğlu, Nobel'e aday gösterilecek!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ismini vermediği sivil toplum örgütünün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Nobel'e 'barış elçisi' olarak aday göstereceğini söyledi

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, partisinin Antalya İl Örgütü'nü ziyaret etti. Parti binası önünde kendisini bekleyen partililerde sohbet eden Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nobel'e aday gösterilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterecek sivil toplum örgütünü adını açıklamayan Gürsel Tekin, bu kuruluşun başvuruyu 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde yapacağını söyledi. Tekin, “Hepimiz heyecan ve sabırla bekliyoruz. Benim kişisel düşüncem ve Türkiye'de hak, hukuk, adalet arayanların hepsinin arzusunun Genel Başkan'ın bu ödülü Türkiye'ye getirmesidir. Kılıçdaroğlu barış elçisi olarak aday gösterilecek. Türkiye'de son dönemde hukuksuzlukla ilgili çok çeşitli sorunlar yaşıyor. Bu sorunlardan kaynaklı Genel Başkanımız Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Rekor kıran bir eylemi hayata geçirdi. İsmini kendi açıklayacağı için benim bu sivil toplum kuruluşunun adını açıklamam doğru olmaz" diye konuştu.





'İSTANBUL'DA YÖNETSEL BİR FELAKET YAŞANIYOR'



İstanbul'da önceki gün yağan ve kenti teslim alan yağmur ve dolu ile ilgili de açıklama yapan Tekin, “Doğa ile yaşamasını bildiğiniz zaman rahatsız olmazsınız. Eğer bilmezseniz doğal felaketlerle karşı karşıya kalırsınız. Bu sadece doğal bir felaket değildi, yönetsel bir felaketti. Cumhurbaşkanı 'İstanbul katledildi' dedi. Başbakanın da bu konuda söylemleri oldu. Son günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın söyledikleri bizim bile cesaret edip söyleyemeyeceğimiz cümleler idi. 'İstanbul ile Ankara'da imar hırsızlığı var' dedi. Sorunun temelinde imar çetesi ve beton lobisi var. Bu çete ve lobiye hiç kimsenin gücü yetmiyor" dedi.





'İMAR ÇETESİ BONZAİ KADAR TEHLİKELİ'



Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın 2030 yılına kadar İstanbul'da ciddi bir deprem olabileceği uyarısını hatırlatan Gürsel Tekin, şöyle konuştu:



“1999 yılında Marmara depreminden sonra İstanbul'da oluşturulan yüzlerce toplanma bölgesine ne oldu? Şu anda hiçbiri yok. İstanbul'da yüzlerce dere vardı, şimdi dere kalmadı. Yağmur yağıyor, su, toprak varsa toprağa akacak ya da dereye akacak. Toprak yok, dere yok, su nereye akacak? Su o zaman evine, başına akacak. 10 yıldır isyan ediyoruz ama bu isyanımızı görmüyorlar. Cehennemi görünce cenneti arıyoruz. Bu cehennemin geleceği çok belliydi. İstanbul'da önümüzdeki günlerde de çok ağır sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Gelin el birliği İstanbul ile ilgili yapılması gereken ne varsa CHP olarak hazırız. İmar ve beton lobisine izin vermeyin. Kentsel dönüşümlerde insanları sürgün etmeyin. Yeşil ve donatı alanları artıralım. İmar çetesi bonzai kadar tehlikelidir. Eğer biz bonzai ile mücadele ettiğimiz kadar bu imar çeteleriyle mücadele edemezsek İstanbul'u kurtarmak mümkün olmaz."