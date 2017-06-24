Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden AKP'li ihraç edilebilir

AKP İl Merkezi ise duruma tepki gösterdi. İl Başkan Yardımcısı ve İl Yerel Yönetimler Başkanı Hüsnü Boztepe, Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf edilen sözler hakkında genel merkeze bilgi verildiğini belirterek, "Karabağlar Belediyesi AKP Meclis Üyemiz Emrullah Kavuz hakkında gerekli işlemler yapılacak. Hiçbir şekilde bir siyasi partinin genel başkanını, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir insanını tehdit etmek asla kabul edilemez. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, mezhebimiz, ideolojimiz farklı olabilir, asıl olan insanların bu farklılıklarla birbirlerinin güvenceleri olmasıdır. AKP adına böyle bir tehdidi kabul etmiyoruz. Sarf edilen sözler hukukçular tarafından incelenecek ve disiplin soruşturması açacağız. Biz AKP olarak 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içerisindeyken, kurum içerisinden birinin Kılıçdaroğlu'nu canıyla tehdit edecek bir üslubu kabul etmiyoruz. Partimizin anlayışı buna müsade etmiyor. Gerekli görüldüğü takdirde AKP'den ihracını da isteyeceğiz. Emrullah Kavuz daha önce de disiplin kurallarına aykırı davranışlar sergilediği için hakkında soruşturma başlatmıştık' diye konuştu.
CHP suç duyurusunda bulundu
CHP İzmir İl Sekreteri Avukat Birgül Değirmenci, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Her kim olursa olsun, hiç kimsenin birinin yaşam hakkına saldırması, tehditler savurması kabul edilemez" diye konuştu. Değirmenci, "Bunu sadece Genel Başkanımıza yapılan bir tehdit olarak algılamıyoruz, toplumsal muhalefete yönelik tehdittir. Herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği, yaşam haklarına saldırının olamayacağı bir dünya için adalet istiyoruz. Türkiye için adalet istiyoruz. Barışın, kardeşliğin olduğu, adil bir Türkiye istiyoruz. Adalet için yürümeye devam edeceğiz. AKP bu tehdidi kendiyle bütünleştirebiliyorsa, bunu kabullenebiliyorsa, gerekeni yapmayacaklarsa, o zaman kendilerine yakışanı yaptılar derim, aksini yaparlarsa da kendilerine yakışanı yapacaklardır. Biz Genel Başkanımızın yanındayız, adalet diyoruz" dedi.
Müzisyen heykeline kilit vurmuştu
Geçen yıl da İzmir'in en yoğun kullanılan metro istasyonlarından İzmirspor durağındaki ahşap müzisyen heykeli, müstehcen olduğu gerekçesiyle Emrullah Kavuz'un hedefi olmuştu. Ahşap heykelden rahatsızlık duyan Kavuz, 'çıplak' dediği heykele kilit vurarak, "Aziz Kocaoğlu çok seyretmek istiyorsa heykeli evine götürsün. Bütün İzmir halkı şu an bu heykelden dolayı sizden nefret ediyor. Yazıklar olsun. Buradan her gün yüzlerce çoluk çocuk geçiyor. Kadınlarımız, çocuklarımız geçiyor. Bu milletin ahlaki değerleri var. Senin ahlaki değer anlayışına yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.