Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İzmir'den aday adayı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP'den milletvekili aday adayı oldu. Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İzmir'den aday adayı oldu
26 Nisan 2018 Perşembe 10:59

Buca İşçievleri’nde yaşayan aşçılıktan emekli bir baba ile evhanımı annenin 5 çocuğundan biri olan Turgay Bozoğlu (54) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca ayrıldığı İzmir’e 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8'inci sıra milletvekili adayı olarak dönmüştü. Seçilemeyince 2014 yılında Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildi, 2015 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı oldu. Bozoğlu, İzmir'den milletvekili adayı olabilmek için kamu görevinden istifa ederek, aday adayı oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #turgay bozoğlu
Önceki Haber
Facebook büyümeye devam ediyor
Sonraki Haber
Hurdacıların çadırları yıkıldı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.