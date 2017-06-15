Kılıçdaroğlu'nun İzmir eleştirisine vekillerden yanıt!

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun 'İzmir için aldığımız sonuç çok da parlak değil arkadaşlar. Gerçekçi olmak lazım. AKP oyunu aynen korudu. Oradan beklediğimiz çözülme henüz gerçekleşmedi' özeleştirisine CHP İzmir milletvekilleri, 'Başarılıydık ama daha çok çalışacağız' dedi

Ali Budak- Cumhuriyet Halk Partisi (

'Motive etme amaçlı konuştu'

Salı günleri sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı sonrası yaptığı özel görüşmelerden biri olan ve yayınlanmaması gerektiğine dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Aslında bu video ve haberin yayınlanmasının da ne kadar doğru olduğunu tartışılması gerekiyor. Çünkü özel bir konuşmaydı. İlçe başkanı sayın Kılıçdaroğlu'na yüzde 82 oy aldıklarını söyledi ve haklı olarak da teşekkür bekledi. Sayın Kılıçdaroğlu ise İzmir'in geneliyle ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi. 22 belediye ve 14 milletvekiliyle İzmir, çağdaş bir kent. Daha solda olan ama CHP'ye hiç oy vermeyen insanlar mesele Cumhuriyet olduğu için ciddi destek verdi. Genel başkanımız, STK ve irili ufaklı partilerin oyuyla daha iyi bir sonuç olabilirdi diyerek bir imada bulunuyor. Tabii burada belediyelerin yeteri kadar çalışmadığı kanaati oluşmuş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Bu benim algım. Sayın Genel Başkan yüzde 49'luk bileşenlerle iyi ilişkiler kurulmasından da söz ediyor. Partinin lideri birlikte çalıştığı başkanları motive etmek, daha iyi çalışmalarını sağlamak adına bu tür açıklamada bulunabilir' dedi.

Sandığa gitmeyenler üzerinde çalışılmalı

Eski bir il başkanı olarak yüzde 14 gibi sandığa gitmeyen seçmenin de belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Bayır, şunları söyledi: 1,5 milyon oy farkıyla evet çıktığını düşündüğümüzde hayır çıkmasını sağlamak için seçmenin sandığa gitmesini sağlamalıyız. Sandığa gitmeyenlerin yüzde 10'u sandığa gitseydi sonucun değişeceğine inanıyorum. AKP tabanı sandığa büyük bir inançla gidiyor. Ama diğer kesim herhangi bir şeye kızmasından dolayı ya da bir sorundan dolayı sandığa gitmiyor. Sandığa gitmeyenler konusunda il başkanları ve belediye başkanlarının çalışması ve sandığa gitmelerini sağlamak için özel çalışma yapması gerekiyor. İzmir'de bu çok rahat sağlanabilir. Öncelikle nedenin öğrenilmesi ve ona göre çalışılması gerekir. Parti olarak rehavete kapılmadan daha çok çalışmalıyız. Genel Başkan da yerel yönetimdeki arkadaşlarımıza daha iyi çalışılması gerektiğini söylüyor. Bu son derece önemli.

'İzmir'de sahanın lokomotifi CHP'ydi'

İzmir'de referandum sonuçlarının başarılı olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'Yüzde 69 civarında oy, CHP'nin oy oranının da üzerindedir. İzmir'de CHP sahanın lokomotifiydi. Bizim dışımızda MHP'li muhalifler, HDP milletvekilleri ve Saadet Partisi'nden de kimse yoktu. Yani hayır diyen kesimden İzmir'de sadece CHP vardı. CHP açısından İzmir'deki seçim sonuçları başarıdır. Ama sayın genel başkanımızın da bunu başarısız bulduğunu sanmıyorum. Çünkü yapılan haber direkt sayın Genel Başkanımızın ağzından yapılmış bir haber değil. Sayın Genel Başkan bunun İzmir için yeterli olmadığını daha da yukarıya çıkılabileceğini savunuyor. Mesela Antalya gibi. Antalya'da AKP 1 Kasım'da aldığı oyun altına düştü. İzmir'i Antalya ile mukayese etmek İzmir'e biraz haksızlık olur. Çünkü Antalya tamamen turizm kentidir. Şehirde turizm tükendi ve insanlar ekmeğinden oldu. Dolayısıyla Antalya'daki ekonomiyle ilgili reaksiyon Türkiye'deki ilk reaksiyonlardan oldu. Bu nedenle de İzmir'e göre daha iyi bir netice aldı. Ancak İzmir'deki netice de çok iyidir. İzmir milletvekilleri ev ev, köy köy, mahalle mahalle ve kasaba kasaba çalışarak iyi bir kampanya yürüttü. Belediye başkanlarımız da kendi ilçeleri dışındaki belediyelerde çalışma yürüttü. Kampanyamız başarılıydı o yüzden sonuç da başarılı oldu. Ama daha iyi de olabilirdi. Önümüzdeki seçimlerde bunu daha da yukarıya taşımak için çalışmaları sürdüreceğiz' diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam ve Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, geçtiğimiz Salı günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 'nu ziyaret etti. İlçe Başkanı Kazım Çam referandum süreci ve sonrasında kentte yürütülen çalışmaların özetini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sundu. Çam, '16 Nisan referandumunda ilçemizde yüzde 80'in üzerinde oy aldık ama bu yeterli değil' dedi. Kılıçdaroğlu da Çam'ı dinledikten sonra, 'İzmir için aldığımız sonuç çok da parlak değil arkadaşlar. Gerçekçi olmak lazım. AKP oyunu aynen korudu' diyerek bir özeleştiri de bulundu. Ardından da Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: İzmir genelinde AKP oyunu korudu. Oradan beklediğimiz çözülme henüz olmuş değil. Çalışmalara aynen devam. Bu özeleştiriyi CHP İzmir milletvekilleriyle konuştuk.Salı günleri sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı sonrası yaptığı özel görüşmelerden biri olan ve yayınlanmaması gerektiğine dikkat çeken CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Aslında bu video ve haberin yayınlanmasının da ne kadar doğru olduğunu tartışılması gerekiyor. Çünkü özel bir konuşmaydı. İlçe başkanı sayın Kılıçdaroğlu'na yüzde 82 oy aldıklarını söyledi ve haklı olarak da teşekkür bekledi. Sayın Kılıçdaroğlu ise İzmir'in geneliyle ilgili memnuniyetsizliğini dile getirdi. 22 belediye ve 14 milletvekiliyle İzmir, çağdaş bir kent. Daha solda olan ama CHP'ye hiç oy vermeyen insanlar mesele Cumhuriyet olduğu için ciddi destek verdi. Genel başkanımız, STK ve irili ufaklı partilerin oyuyla daha iyi bir sonuç olabilirdi diyerek bir imada bulunuyor. Tabii burada belediyelerin yeteri kadar çalışmadığı kanaati oluşmuş gibi bir algı ortaya çıkıyor. Bu benim algım. Sayın Genel Başkan yüzde 49'luk bileşenlerle iyi ilişkiler kurulmasından da söz ediyor. Partinin lideri birlikte çalıştığı başkanları motive etmek, daha iyi çalışmalarını sağlamak adına bu tür açıklamada bulunabilir' dedi.Eski bir il başkanı olarak yüzde 14 gibi sandığa gitmeyen seçmenin de belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Bayır, şunları söyledi: 1,5 milyon oy farkıyla evet çıktığını düşündüğümüzde hayır çıkmasını sağlamak için seçmenin sandığa gitmesini sağlamalıyız. Sandığa gitmeyenlerin yüzde 10'u sandığa gitseydi sonucun değişeceğine inanıyorum. AKP tabanı sandığa büyük bir inançla gidiyor. Ama diğer kesim herhangi bir şeye kızmasından dolayı ya da bir sorundan dolayı sandığa gitmiyor. Sandığa gitmeyenler konusunda il başkanları ve belediye başkanlarının çalışması ve sandığa gitmelerini sağlamak için özel çalışma yapması gerekiyor. İzmir'de bu çok rahat sağlanabilir. Öncelikle nedenin öğrenilmesi ve ona göre çalışılması gerekir. Parti olarak rehavete kapılmadan daha çok çalışmalıyız. Genel Başkan da yerel yönetimdeki arkadaşlarımıza daha iyi çalışılması gerektiğini söylüyor. Bu son derece önemli.İzmir'de referandum sonuçlarının başarılı olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'Yüzde 69 civarında oy, CHP'nin oy oranının da üzerindedir. İzmir'de CHP sahanın lokomotifiydi. Bizim dışımızda MHP'li muhalifler, HDP milletvekilleri ve Saadet Partisi'nden de kimse yoktu. Yani hayır diyen kesimden İzmir'de sadece CHP vardı. CHP açısından İzmir'deki seçim sonuçları başarıdır. Ama sayın genel başkanımızın da bunu başarısız bulduğunu sanmıyorum. Çünkü yapılan haber direkt sayın Genel Başkanımızın ağzından yapılmış bir haber değil. Sayın Genel Başkan bunun İzmir için yeterli olmadığını daha da yukarıya çıkılabileceğini savunuyor. Mesela Antalya gibi. Antalya'da AKP 1 Kasım'da aldığı oyun altına düştü. İzmir'i Antalya ile mukayese etmek İzmir'e biraz haksızlık olur. Çünkü Antalya tamamen turizm kentidir. Şehirde turizm tükendi ve insanlar ekmeğinden oldu. Dolayısıyla Antalya'daki ekonomiyle ilgili reaksiyon Türkiye'deki ilk reaksiyonlardan oldu. Bu nedenle de İzmir'e göre daha iyi bir netice aldı. Ancak İzmir'deki netice de çok iyidir. İzmir milletvekilleri ev ev, köy köy, mahalle mahalle ve kasaba kasaba çalışarak iyi bir kampanya yürüttü. Belediye başkanlarımız da kendi ilçeleri dışındaki belediyelerde çalışma yürüttü. Kampanyamız başarılıydı o yüzden sonuç da başarılı oldu. Ama daha iyi de olabilirdi. Önümüzdeki seçimlerde bunu daha da yukarıya taşımak için çalışmaları sürdüreceğiz' diye konuştu.