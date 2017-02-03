Kılıçdaroğlu, o ismin istifasını istedi

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Elif Doğan Türkmen'in telefon faturası çok konuşulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun Türkmen'in istifasını istediği öğrenildi

Geçtiğimiz günlerde Başkanlık Divanı üyelerinden CHP'li Elif Doğan Türkmen'in telefon faturasının 1 milyon TL'yi aştığı ortaya çıkmıştı. Milletin cebinden çıkan bu faturanın miktarının çokluğu hem Meclis'te hem de sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.



Türkmen'e kendi partisinden de tepki gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkmen'e tepki göstermişti. Alınan bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Türkmen'in Başkanlık Divanı'ndan istifasını da istedi.



Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun Türkmen'in istifasını istediğini söyledi ve Türkmen'in istifasının beklendiğini belirtti.