Kılıçdaroğlu: Onların çocuğu askere gitmez, garibanın çocuğu şehit olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilliği yaşının 18 indirilmesi ile ilgili, "Bu Ankara'daki beylerin çocukları hiç askere gitmez. Ama garibanın çocuğu El Bab'a gider. Garibanın çocuğu - 35, -20 derecede dağların tepelerinde terörle mücadele eder. Şehit olur gelir. Onlar ne yaparlar ? Senin çocuğuna niye nasip olmuyor bu şehitlik ? Sen kendi çocuğunu El Bab'a niye göndermiyorsun ? Kimin çocuğuna güveniyorsun da Rakka'ya gidiyorsun? Garibanın çocuğuna mı güveniyorsun. Kendi çocuklarını al hep beraber gidin Rakka'ya. " ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Ülke gündemini değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle :" 20 Temmuz'u kimse unutmasın. 20 Temmuz Türk siyasal tarihinde bir sivil darbe tarihidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezine yapılan saldırı Müjdat gezen, dik, onurlu duran kimseye eyvallahı olmayan bir sanatçı , kimsenin önünde boyun eğmeyen bir sanatçı Kültür Merkezini gece gelip yakıyorlar. Verdiği cevap çok güzel binamızı yakabilirler, ama yüreğimizdeki cumhuriyet ateşini hiç kimse söndüremez diyor. Hapisteki gazeteci sayısı 150'yi aştı. En son Deniz Yücel'i çağırıyorlar. Kendisi de ifade vermeye gidiyor. Göz altına alıyorlar, uzun süredir tutuklu . Kısa sürer içerisinde özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum. Göz altına alınmasının gerekçesi şu Berat Albayrak'la ilgili olarak internette yayınlanan iletiler, mailler vardı. Biz Berat Albayrak'ın ne halt ettiğini gayet iyi biliyoruz. Irak'ta neler yaptığını çok iyi biliyoruz. Benim Amerika ziyaretim sırasında saniye saniye kendisine kimler tarafından bilgi verildiğini de biliyoruz. Türkiye'nin gündemi bu olmadığı için şimdilik sessizliğimizi koruyoruz. Berat Albayrak bunu kulağına küpe etsin. Yeri zamanı gelince söyleyeceğiz. 20 Temmuz Darbesi'nden sonra görevine son verilen akademisyenlerin sayısı 4 bin 811. 4 bin 811 hocayı kapının önüne koydular. 12 Eylül Askeri Darbesini bile aratıyorsunuz. Kim demokrasi, özgürlük istiyorsa, kim bu ülkenin vatandaşı olarak kendi ülkesinde rahat yaşamak istiyorsa el ele, gönül gönüle 'Hayır' oyu verelim."
Bu Ankara'daki beylerin çocukları hiç askere gitmez
CHP Lideri Kılıçdaroğlu konuşmasında,"18 yaşındaki milletvekilini kimin için getiriyorlar. Ankara'da oturan beyler var ya kendi çocukları ve torunları için getiriyorlar. Onlar milletvekili olacak bir de üstelik hiç askere gitmeyecek" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bereket versin Sayın Cumhurbaşkanı bu gerçekleri meydanlarda anlatıyor. Biz anlatsak kimse inanmayacak , olur mu öyle şey diyecekler. Söylüyor beyefendi 18 yaşında milletvekili yapacağım askerden de muaf yapacağım. Vatandaşlarımdan isteğim Nisan ayında sandığa gideceksiniz demokrasi sadece benim sorunun değil, hepimizin sorunu. Sevgili gençler bu oyuna gelecek misiniz? Askerlikten muaf yapacaklar. Bu Ankara'daki beylerin çocukları hiç askere gitmez. Ama garibanın çocuğu El Bab'a gider. Garibanın çocuğu - 35, -20 derecede dağların tepelerinde terörle mücadele eder. Şehit olur gelir. Onlar ne yaparlar ? Senin çocuğuna niye nasip olmuyor bu şehitlik ? Sen kendi çocuğunu El Bab'a niye göndermiyorsun ? Kimin çocuğuna güveniyorsun da Rakka'ya gidiyorsun? Garibanın çocuğuna mı güveniyorsun. Önce kendi çocuklarını al hep beraber gidin Rakka'ya. "
Şantaja başladı
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 6 milyon işsiz olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı TOBB'da konuştu çağrı yaptı. Her işyeri bir kişi alsa işsizlik çözülür dedi. Zekaya bakın. Nobel alanlar halt etmiş yanında. Ama şu var; bunu daha önce 2004'te 2010'da 2014'te yapmış kimse takmamış. Ama şu noktaya geldi, "Onları teşhir edeceğim" diyor. Yani şantaja başladı. Gittiler Afrika'dan arazi kiraladılar. Neden? Tarım yapacaklar orada istihdam yaratacaklar? Ya senin ülkende 6 milyon işsiz var. 15 yıldır 2 Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Sormuyor musun köylüye neden ekilmiyor diye. Alın terinin karşılığını ver bütün dünyayı besler bizim köylümüz" dedi.
Bu hükümet kimin hükümeti?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan'ı hatırlatarak , "Bu faturayı artık ödemiyorum demenin zamanı gelmiştir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:" Çiftçi kardeşime sesleniyorum. Yatın kotranın vergisini sıfırladılar. Senin mazotunun üzerindeki vergiyi sıfırlamadılar. Bu hükümet kimin hükümeti? Senin mi yatçıların kotracıların mı? Nisanda sandığa gideceksin. Senin mazotundakini değil yatta kotrada vergiyi sıfırlıyorlarsa sen de sandıkta onları sıfırla. Cennet bir ülkede yaşıyoruz ama turist gelmiyor. Türkiye'ye güvenmiyorlar. Gelmezler arkadaşlar gelmezler. Sen kalkar Almanya'daki bir gazetenin Türkiye temsilcisini gözaltına alırsan gelmezler. Bütün bunların sorumlusu Türkiye'yi yönetenlerdir. Fatura kime çıkıyor? Fatura millete çıkıyor. 16 Nisan'da sandığa gidiyorsunuz. Bu faturayı artık ödemiyorum demenin zamanı gelmiştir. Bir zamanlar Ortadoğu bataklığı diyorum diye kızıyorlardı bana. Şimdi onlar da Ortadoğu bataklığı diyor. Ortadoğu bataksa oraya asker göndermeyeceksin kardeşim."
Anayasaya 'tarafsızlığı' niye ilave ettiniz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kamu Denetçiliği Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamalarında, " Kamu Denetçiliği Kanunu çıktı biliyorsunuz. Bir vatanadaş haksızlığa uğradığı zaman oraya bir dilekçe ile başvurabiliyor. Denetçi gönderiyorlar , kanunun 1 maddesini okuyorum. Baş denetçi ve denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine uygun davranmak zorundadırlar. Heralde bunlar karaktersiz kişiler nedemek tarafsızlık ilkesine uyacak ? Sayın Cumhburbaşkanımız diyor ki ' bir insan karakterinde tarafsız olmak diye bir şey yoktur. Nasıl yemin ediyorlar, görevimi tam bir tarafsızlık ,dürüstlük ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime namusum veşerefim üzerine and içerim. Referandumda bir madde var birinci madde yargı bağımsızlığının yanına iki kelime eklemişler bağımsızlığına ve tarafsızlığı diyor. Tarafsızlığı ilave etmişler oraya. Nasıl oluyor Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki insanın karakterinde tarafsızlık yoktur. O zaman Anayasa'ya o tarafsızlığı niye ilave ettiniz ? " ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreni konuşmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı meydanlara çıktı tabi, teşekkür ederiz meydanlara çıkıyor Anayasa'yı anlatıyor hiç bir itirazımız yok kendisine. Ben Anayasa Referandumu için çıktım diyemiyor. Niye çıktı açılış törenleri yapacak. Buradan Sayın Erdoğan'a söz veriyorum. Çık arkadaş rahat rahat de ki; ben evet oyu için meydanlara çıkıyorum, açılış törenleri için değil. Vallahi ses çıkarmayacağım. De ki ben Anayasa'ya evet için çıkıyorum meydanlara. Nasıl bir hükümet, nasıl bir yönetim anlayışı, anlamakta zorluk çekiyorum" diye konuştu.