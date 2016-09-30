30 Eylül 2016 Cuma
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    • Kılıçdaroğlu: Otur adam gibi Cumhurbaşkanlığı'nı yap

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı medya kuruluşlarının medya temsilcileriyle bir ara geldi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü açıklamasıyla ilgili soruya, “Biz Cumhuriyet’i savunuyoruz. Onlar hilafeti savunuyor. Biz vatandaşı savunuyoruz onlar kul olmayı savunuyor. O koltuğa Cumhuriyet sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş" dedi

    30 Eylül 2016 Cuma 13:42
    Kılıçdaroğlu: Otur adam gibi Cumhurbaşkanlığı'nı yap
    Basına kapalı olarak Swissotel’de gerçekleştirilen toplantının ardından kısa bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yabancı basın mensuplarıyla soru-cevap şeklinde güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu, güçlü bir ülke olduğunu darbelere karşı ortak bir tavır sergilediğimizi bütün ayrıntıları olabildiğince anlattım. Her iç hem dışarıda karşılaştığımız sorunlarla ilgili sorular geldi. O sorulara da Cumhuriyet Halk Partisi’nin görüşleri doğrultusunda cevap verdim. Önümüzdeki günlerde gazetelerde hep birlikte okuyacağız” dedi.

    “TARİHE İHANET ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR”

    Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün ‘Lozan antlaşması’ açıklamasıyla ile ilgili bir soruya, “Yani bu kadar işsizlik, yolsuzluk varken, insanlar can derdindeyken, Türkiye’nin 81 ilinde, bütün ilçelerinde mağdurlar bir çıkış yolu ararken Lozan niye gündeme gelir. Lozan Türkiye’nin tapu senedi. Biz Lozan’ı savunuyoruz. Onlar Sevr’i savunuyor. Çıkıp şu soruya cevap versin. Sen Sevr’i mi savunuyorsun? Biz Ankara’yı savunuyoruz onlar İstanbul’u savunuyor. Biz Cumhuriyet’i savunuyoruz. Onlar hilafeti savunuyor. Biz vatandaşı savunuyoruz onlar kul olmayı savunuyor. O koltuğa Cumhuriyet sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş. O koltuğa Cumhuriyet’in ve Lozan’ın sayesinde oturduğunu unutmayacaksın arkadaş. Kim oluyorsun? Nasıl böyle konuşabiliyorsun. Ne hakkın var senin. Tarihine ihanet etmeye kimsenin hakkı yoktur. Cumhurbaşkanıysan otur adam gibi Cumhurbaşkanlığı’nı yap. Tarihi bilmiyorsun çağır tarihçiyi konuş. Böyle bir konuşma olamaz. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ülkesine ihanet edemez. Ülkesini satamaz böyle bir şeymi olur. Dün diyeceksiniz ki Lozan tapu senedimizdir. Bugün diyeceksin Lozan ülkeyi satmaktır. Ne demek nasıl bir Cumhurbaşkanı, nasıl bir anlayış. Şimdi yine diyecekler Yenikapı ruhundan vazgeçti Kılıçdaroğlu eğer sizin anladığınız Yenikapı ruhu bu ise biz bu ruha karşıyız. Bu ülkemizi seviyoruz. Tarihimizi seviyoruz. Tarihimizle gurur duyuyoruz. Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz. Kendi tarihimize ihanet etmedik, etmeyeceğiz.” dedi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu Lozan

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