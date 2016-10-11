CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gündeme dair açıklamalarda bulunurken AK Paritinin de acısını paylaştı.



İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:



"Teröre karşıyız, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin. AK Parti'nin Lice ilçe başkanının hayatını kaybetmesi hepimizin acısıdır. Bu sabah erken saatlerde bir gazetecinin evi basıldı. DHA'nın Tunceli'de görev yapan muhabirin evi basıldı. Tunceli'deki protestoları haber yaptı diye evi basılıyor. Ne zamandan beri bir gösteriyi izlemek gazeteci için suç oldu. Öyle isteniyor ki hiç bir şey haber yapılmasın.



"BİR ANNENİN ÇOCUĞUNUN ÖLDÜĞÜ YERE KARANFİL BIRAKMASI SUÇ MU?"



10 Ekim 2015 Ankara Garı'nda iki canlı bomba 101 vatandaşımızın hayatına mal olan bir terör saldırısını düzenledi. Rakam kesin değil, kimisi 107 diyor, kimisi 102 diyor. Ama biz rakamı savcıdan alınan iddianameden aldık. Gar'da güle oynaya barış isteyen insanlar. Bu ülkenin gençleri huzurla yaşamak istiyorlar, terörsüz bir Türkiye istiyorlar. Bütün partiler gittiler. Ankara'daki bütün büyükelçiler terörün olduğu yere karanfiller bıraktı. Dün bunun yıl dönümü, aileler gelmiş, yine anmak istiyor. Biber gazı jop... Türkiye'ye yakışmıyor! Bir annenin çocuğunun öldüğü yere karanfil bırakması suç mu? Biz bu ayıbı ortadan kaldırmak için daha ne kadar bekleyeceğiz.



"IŞİD 70 İLDEN ELEMAN DEVŞİRİRKEN YÖNETİMDE KİM VARDI?"



Önlemi almayan hükümet ama terörü gerçekleştirenler IŞİD terör örgütünün üyeleri. Yani Irak Şam İslam Devleti militanları. Koktely terör demeye başlamışlardı o dönem. Şimdi IŞİD terör örgütünden dert yanmaya başladılar. IŞİD 70 ilden eleman devşirirken bu ülkenin yönetiminde kim vardı!



"MUSUL OPERASYONU NE DEMEK?"



Musul operasyonu ne demek? IŞİD operasyonu sonrası bölgedeki yeni senaryoları hayata geçirmek! Türkiye'nin burada çok dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Sayın Erdoğan, Dubai TV'ye verdiği bir demeçle meshebi bir gerilime neden oldu. Bunun üzerine Irak Türkiye'ye Başika'yı terk et dedi. Kullanacağınız dil çok önemli. Merkezi Irak Yönetimi'ne seslenmek isterim: Irak'ın kaderini Irak halkının belirlemesi gerektiğini savunuyoruz. Ortak kültürümüz tarihimiz var. Başika'da bizim askerlerimizin bulunması sıradan bir olay değildir. Irak halkının güvenliği için orada duruyor. Burada size yönelik sözler üzerinden Başika'daki askerlerle ilgili çıkışlarda bulunmayınız. Biz Musul'da Kerkük'te, ve diğer Irak bölgelerinde terörün çıkmasını istiyoruz. Bize bir görev düştü. Sizin isteğiniz üzerine geldik ve dolayısıyla görevimizi yapmamıza izin verin. Biz Irak halkıyla dostluğumuzu sürdürmeye kararlıyız. Burada önemli bir olayla karşı karşıyayız.



"BERAT ALBAYRAK BAŞBAKAN'DAN ROL ÇALIYOR"



Dışişleri'yle ilgili bir konu varsa Dışişleri Bakanı konuşur. Cumhurbaşkanı hangi yetki ve sorumlulukla konuşuyor? Enerji Kongresi yapılıyor orada iki tane başbakan var. Berat Albayrak Başbakan'dan rol çalıyor.



"TÜRKİYE İYİ YÖNETİLMİYOR"



İstanbul'da bir Laleli esnafı vardı! Bunlar bir tarih yazıyorlardı. Avrasya'dan ağırlıklı olarak Rusya'dan gelenler Laleli'den alışveriş yapıyordu. Kapalıçarşı'da bir dükkanın hava parası bile bir servetti. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nin hava parası dudak uçuklardı. Şimdi dükkanlar kapanıyor. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye iyi yönetilmiyor. Otellerde eskiden yer bulamazdınız. Turizm bölgelerini saymıyorum İstanbul gibi turizm şehrinden söz ediyorum.



"KORKULARINDAN BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORLAR"



Korkularından bir şey söyleyemiyorlar. Acaba bir şey söylersek bizi de hapse atarlar mı diye korkuyorlar. Ben şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlere sesleniyorum. 14 yıl boyunca ne istedilerse yaptılar. Ama bütün başarısızlıklarını belli gruplara yükleme konusunda ciddi bir başarı elde ettiler.



"HERKESİN OYUNCA HALİNE GETİRDİĞİ BİR İKTİDAR TÜRKİYE'Yİ YÖNETEBİLİR Mİ?"



Efendim biz bunu yapmayacaktık ama PKK bizi kandırdı, efendim bizi cemaat kandırdı. Ama siz şunu sormadınız: Yav kardeşim size oy verdik de her gelen sizi kandırsın diye mi oy verdik! Herkesin oyuncak haline getirdiği bir iktidar Türkye'yi yönetebilir mi? Elinizi vicdanınıza koyun ona göre karar verin. Türkiye artık bu kadar ağır yükü taşıyamıyor.



"O ZAMAN SENİN FETÖ'DEN FARKIN YOK"



14 yıldır FETÖ'den haberimiz yok diyorlardı. Açıkladım burada MGK'da altına attıkları imzayı. Emrullah İşler, şöyle bir açıklama yapıyor: O konu bizim tarafımızdan MGK gündemine getirilmemiştir. Yani karar aldılar ama hiç bir işlem yapmadılar. Nasıl oldu da sizi kandırdılar o zaman? Aynı menzile farklı yoldan gidiyorsanız zaten farklı bir iş yapamazsınız. O zaman senin FETÖ'den bir farkın yok demektir.



"KİM AÇMIŞ BİLAL OĞLAN AÇMIŞ"



Diyorlar ki gidiyoruz kimseye darbe girişimini anlatamıyoruz. Üniversitelerden hocaları attınız mı attınız. Binlerce öğretmeni işinden ettiniz mi? Sorgusuz sualsiz askerleri hapse attınız mı, yüzlerce gazeteciyi hapse attınız mı, attınız, yüzlerce iş adamının mal varlığına el koyup devletin kasasına attınız mı, attınız. Gaziantep'de el konulan fabrikadaki işçilerin hakkına kim sahip çıkacak?



Binlerce mağdur var, şimdi hakimlere baskı yapılıyor, sakın ola beraat kararı vermeyin diye. Bugün savcı benim hakkımda dava açmış. 2 yıl 8 aylık hapis istemiyle. Değil 2 yıl 8 ay 2008 ay hapis cezası açmazsanız adam değilsiniz. Kim açmış Bilal oğlan açmış. Babacığım paraları sıfırlayamadım diyen sen değil miydin?



FETÖ'YLE MÜCADELE



Biz bütün mazlumlara sahip çıkacağız. Cezaevlerinde işkence de var kötü muamele de var. Ben bunu dile getirmeyeceğim de kim dile getirecek! O kadar ki ben size örnek vereyim; 12 Eylül darbe sonrası darbecilerin en çok korktuğu şey işkence iddialarıydı. Bütün hapishaneleri açarlardı dışarıdan gelenler gelip gezerlerdi. Hapishaneleri açmaktan korkuyorlar. Diyorlar ki ey Kılıçdaroğlu Yenikapı ruhu ne oldu! Ben özgürlükleri savunuyorum, ben Yenikapı'da bunların hepsini savundum. Benim inancıma göre zalime teslim olmayız!



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