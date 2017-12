Kılıçdaroğlu resti çekti: Derhal istifa etsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım' derse derhal CHP'den istifa etsin. Memleket hangi halde ben ne olacağım arayışı içindeler. Ben ne olacağım diyenler varsa gitsinler o partiye. Biz ne olacağız? Bizim mücadelemiz işçinin mücadelesidir, gazetecinin, hapisteki milletvekillerinin mücadelesidir. Ben ne olacağım, hangi listeye geleceğim? Delege hesabı yapanların partide işi yoktur." dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adana'da partsinin il kongresinde bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu: "Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Bu ülkenin çiftçisinin sanayicisinin esnafın düşünmesi lazım. Bir 2002’ye baksınlar bir 2017’ye baksınlar. Şu anda çiftçimiz bitmiş vaziyette. En büyük şikayet onlardan geliyor. Ben size söz veriyorum seni içinde bulunduğun bataktan ben çıkarıp kurtaracağım.



'ASGARİ ÜCRETİ NET 2000 TL YAPACAĞIZ'



Senin asgari ücretin net 1500 TL olmalı dediğim zaman kıyameti kopardılar. Her türlü lükse para var asgari ücretliye yok. Biz saraylardan keseceğiz asgari ücretliye net 2 bin TL vereceğiz.



SUÇLUYU HAKİM DEĞİL SİYASİ OTORİTE BELİRLİYORSA...'



15 Temmuz darbe girişimine hep beraber karşı çıktık. Niye karşı çıktık? Demokrasiyi yok ettikleri için. Şehitlerimize de gazilerimize de çok şey borçluyuz. 20 Temmuz’da OHAL ilan edildi bugün geldiğimiz noktada kimsenin FETÖ ile falan mücadele ettiği yok. Bugün Türkiye’de hiçkimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de siyasi otorite belirlerse o ülkede yargı bağımsızlığı yoktur.



'BİR MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'



Size söz veriyorum bir milim bile geri adım atmayacağız. Sadece siz değil sizin feriştahınız gelse bize bir milim adım geri adım attıramayacak. Bu ülkenin mazlumlarının hakkını hukukunu adaletini kim savunacak? Açlıktan ölen bebeğin hakkını kim savunacak?



HAKİMİ DEĞİŞTİRDİLER



Gece yarısı hakim değiştiriyorlar. Neymiş benimle ilgili açılan tazminat davalarına başka bir hakim atıyorlar. Sanıyorlar ki Kılıçdaroğlu çekinecek bir daha laflar etmeyecek. Siz kim oluyorsunuz da beni korkutmayı cesaret ediyorsunuz? İster hakimi ister savcıyı değiştir ben bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Sen hakiminle savcınla beni korkutacağını mı sanıyorsun? Hakiminle savcınla gel kiminle gelirsen gel çekinmeyiz korkmayız. Cesaretin varsa çıkarsın karşıma. Çıkamaz cesaretin yoktur.



UMUTSUZLUĞA KAPILMAYACAĞIZ



2019 önce yerel seçim… Adana’yı Mersin’i Balıkesir’i Antalya’yı Ankara’yı Bursa’yı İstanbul’u alacağız. Sosya bir devlet nasıl oluyormuş bütün dünyaya göstereceğiz. Gidin İzmir’e bakın. Gidin Burdur’a hiçbir süt üreticisi şikayet etmez. Çiçek mi alacak kooperatiften alıyor. 20 Temmuz sivil darbe sürecini yaşıyoruz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın bu ülkenin insanları var iyi insanları var aydınları var. Biz asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Her yerde mücadele edeceğiz size sözüm söz gerekirse önce o bedeli bu ülke için ben ödeyeceğim. Bedel ödemekten kaçınmayacağız.



DELEGE HESABI YAPANLAR İSTİFA ETSİN



Bir CHP'li çıkar 'Ben ne olacağım?' derse derhal CHP'den istifa etsin. Bizim kapımız bunlara kapalı. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Ayrıca Adana Milletvekilleri'ne sesleniyorum önümüzdeki günlerde siyasi partilerdeki delege sisteminin kaldırılması ile ilgili TBMM'ye kanun teklifi verin. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Kurultaydan sonra tüzük kurultayı yapacağız. Herkesin her telden konuştuğu değil herkesin Türkiye'nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapacağız ve herkes aynı dili konuşacak. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur. Bizim sorumluluğumuz diğer partilerin sorumluluğuna benzemez biz avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz. Biz Mustafa Kemal'in partisiyiz."