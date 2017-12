Kılıçdaroğlu: Reza'nın önüne yatanlara niye bir şey yapmadınız?

Ataşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu , görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye destek vermek için İstanbul'un ilçelerinden gelerek, belediye binasının önünde toplanan halka seslendi.

Demokrasi, halk, hak, hukuk, adalet mücadelesi verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adaletin olmadığı yerde devlet, barış, medya özgürlüğü, özgürce seçimler olmaz, adaletin olmadığı bir yerde belediye başkanları özgürce görev yapamaz, baskı ve zulüm olur. Zulme karşı direnmek de en çok bize yakışır çünkü biz Kuvayi Milliyeciyiz, Musfata Kemal'in askerleriyiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, gelinen noktanın yeni bir süreci ortaya koyduğunu belirterek, katılımcılara şöyle seslendi:

"Demokrasi için mücadele ediyoruz, hak, hukuk ve adalet için mücadele ediyoruz. Bizim mücadelemiz, halkın, hakkın mücadelesidir. Biz bu ülkede hakkı ve hukuku sağlayacağız, demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Buradan 80 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Sen sandığa gittin, belediye başkanını seçtin. Şimdi senin önünde tarihi bir görev var. Sen seçimle işbaşına getirdiğin, ona makam verdiğin belediye başkanına sahip çıkacaksın, diktaya, baskıya rağmen sahip çıkacaksın, zulme boyun eğmeyeceksin, zalimin karşısında susmayacaksın."

Battal İlgezdi'yle ilgili yapılan işlemin gayrimeşru olduğunun delilleriyle ortaya konulduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Beraat ettiği veya takipsizlik verilen davalar dolayısıyla açığa alıyorsunuz belediye başkanımızı. Açığa alıyorlar, sözde bize gözdağı veriyorlar. Onlara sesleniyorum, 'Biz sizin bildiğiniz parti değiliz. Biz masa başında kurulan bir parti değiliz." dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin hakkı ve hukuku savunan bir parti olduğunu belirterek, "Biz, Türkiye'nin birleştirici gücüyüz, biz doğuyu batıyı, güneyi kuzeyi hiçbir ayrım yapmadan kucaklayan bir partiyiz, biz Kuvayi Milliye ruhunu dokularında taşıyan bir partiyiz, biz sizin gibi masa başında kurulan bir parti değiliz. Siz, bütün gücünüzle bile gelseniz üstümüze, bir tırnağımızı bile sökemezsiniz." diye konuştu.

Geri adım atacaklarının düşünüldüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanıyorlar ki 'Bir şeyler yapacağız, bunlar geri adım atacaklar.' Ya bizim belediye başkanlarımız ve akrabaları Man Adası'nda şirket mi kurdu, böyle bir şey mi var? Seçilen her belediye başkanına şunu çok açık ve net söyledim: Bir, seçildiğiniz gün artık parti ayrımını bitireceksiniz. Beldenizdeki her vatandaşa, hangi partiden olursa olsun, eşit hizmet götüreceksiniz çünkü bizim ruhumuzda, genlerimizde ayrılık yoktur, birlik vardır. Herkese insan olarak eşit hizmet götürmek vardır. Yetmez, iki, dedim ki; harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Biz hesap soran değil, hesap veren bir anlayıştan geliyoruz, çünkü hesap vermek arkasında kara bir leke bırakmamak anlamına gelir. O nedenle her belediye başkanıma bunu söyledim, Battal Başkanıma da bunu söyledim. Hesabını millete vereceksin. Biz gücümüzü milleten alıyoruz. Biz gücümüzü saraydan değil, milletten alıyoruz."



"Adalet bizim vicdanımızdadır"

Hakimlerin ve savcıların harekete geçirildiğini, tazminat davalarının açıldığını belirten Kılıçdaroğlu, geri adım atacaklarının, çekineceklerinin, korkacaklarının sanıldığını dile getirerek, "Senin feriştahın gelse bizi korkutamaz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mücadelelerini sonuna kadar yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruma mücadelesidir. Sen alacaksın, Man adalarında şirket kuracaksın, malı götüreceksin, 'Kılıçdaroğlu konuşmasın. Konuşmazsa ne iyi olur.' diyorsun. Kılıçdaroğlu konuşacak kardeşim, ne dersen de konuşacak. Bu milletin hakkını ve hukukunu savunacak. Paniğe kapıldılar, şaşırdılar, ne yapacaklarını şaşırdılar. Beraat etmiş davayı yeniden açıyorlar. İstediğiniz kadar dava açın, ne yaparsanız yapın, adalet bizim vicdanımızdadır. Ben bu toplumun vicdanını ayağa kaldıracağım. Bu toplumun vicdanını birlikte ayağa kaldıracağız. Bu işin sağı solu yoktur, bu bir hak mücadelesidir. Bu nedenle bütün Atatürkçü kardeşlerime, bütün ülkücü kardeşlerime, bütün muhafazakar kardeşlerime, bütün sosyal demokrat kardeşlerime, bütün milliyetçi kardeşlerime, hangi görüşten olursa olsun benimle aynı bayrağın altında, aynı havayı teneffüs eden bütün namuslu ve dürüst vatandaşlarıma sesleniyorum: Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir, adalet mücadelesidir, kutsal bir mücadeledir. Bizim mücadelemiz Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz bayrak mücadelesidir. Adaleti yüceltme mücadelesidir. Bizim mücadelemiz, bir arada huzur içinde yaşama mücadelesidir."



ABD'de devam eden dava

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ABD'de devam eden davaya da dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha düne kadar Reza'nın önüne yatanlar, niye onlara bir şey yapmadınız sormak istiyorum. Hükümete sormak istiyorum. Reza'nın önüne yatanlara niye bir şey yapmadınız? Ayakkabı kutularında dolarları istifleyenlere niye bir şey yapmadınız? Sizde vicdan ahlak yok mu sizde ahlak yok mu? Dava Amerika'da görüşülüyor, benim vicdanım rahatsız. Neden Türkiye ile ilgili bir dava orada görüşülsün? Bir hırsızın, bir yolsuzun davası neden Türkiye'de görüşülmüyor? Neden o dosya kapatıldı? Reza'nın altına yatanlar bize hesap sormaya kalkıyor. Sen önce bunun hesabını vereceksin."

Dün yurt dışında olduğunu ve bu sabaha karşı ilk geldiği yerin burası olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bizim belediye başkanlarımıza dokundurtmayacağız. Hesapları varsa gelir benimle hesaplaşırlar. Başkasını aramaya gerek yok. Benim çocuklarımın da mal varlığıyla ilgili bir sürü şey söylediler, havuz medyası söyledi. Milyon Ali'nin oluşturduğu havuz medyası söyledi. Bir şey söyledim, alındılar. Dedim ki bu havuz medyasının sahiplerine, onların yöneticilerine: Reza Zarrab'ı çıkardınız televizyona, arkasına da Türk bayrağını fon olarak kullandırdınız, bunun adı ülkeye ihanettir, o ihanet yaftasını sizin boynunuza asacağım. Hiç endişelenmeyin siz. Bir hırsızın, bir yolsuzun, bir şarlatanın arkasına Türkiye Cumhuriyeti bayrağını koyacaksın, ben buna itiraz edince de çıkıp diyeceksin ki 'Ey Kılıçdaroğlu, beni asacak mısın?' Seni asmayacağım, seni bu ülkede rezil edeceğim rezil. Daha dur bakalım şimdi bu bir başlangıç. Senin de bütün kirli hesaplarını çıkaracağım, bu milletin önünde sen de hesap vereceksin. Bana hesap mı sormak istiyorsun? Sormazsan namertsin."



"Belediye başkanlarınıza sahip çıkınız"

Mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Kılıçdaroğlu, kendisi ve ailesiyle ilgili mal varlıklarının incelenmesi için TBMM Başkanlığı'na dilekçe sunduğunu anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Ama onlar buna cesaret edemiyorlar. Çünkü Rıza'dan rüşvet aldılar, malı götürdüler. Onların milletvekillerinin çocuklarına verecek hesapları yoktur, yüzü kızaracaktır ileride torunlarıyla yan yana geldiklerinde. Diyecek ki torunu, 'Bir dönem bu ülkede Reza diye bir adam vardı, bu adam hırsızdı, bu adam yolsuzdu, bu adam bakanlara rüşvet dağıttı, bu adam Meclis'te görüşülürken bunun dosyasını kim kapattı?' Bu diyecek ki 'Ben kapattım, üzgünüm ama ben kapattım.' Peki sen niye kapattın? Senin evine de mi bir ayakkabı kutusu konuldu merak ediyorum? Niye bunu yapıyorsun?"

Her kuruşun hesabını soracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkı için mücadele ettiklerini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları aktardı:

"Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır. Onlar şeytan, biz konuşacak ve söyleyeceğiz. Sesimizi yücelteceğiz, bu ülke için, çocuklarımız için yücelteceğiz. Bütün vatandaşlarıma çok açık ve net bir çağrı yapıyorum. Hangi belediye olursa olsun, bütün belediye başkanlarınıza sahip çıkınız, belediyelere gidiniz, belediye başkanına sahip çıkınız. Senin oy verip belediye başkanı seçtiğin kişi, gayrimeşru yollarla görevden alınırsa o belediye başkanına sahip çıkmak, bu milletin onuru ve şerefidir. O onuru ve şerefi her vatandaş göstermelidir. 20 Temmuz'da bir darbe yaptılar. OHAL ile... Şimdi yerelde bir darbe yapmak istiyorlar. Halkın oyuna karşı, halkın iradesine karşı halkın iradesini yok etmek istiyorlar. Biz bunu size yedirmeyiz arkadaş kusura bakmayın. Yedirmeyiz, sana parça parça yediririz bunları parça parça..."

Demokrasi, bayrak ve barış içinde birlikte yaşama adına vatandaşlardan oy verdikleri belediye başkanlarına sahip çıkmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Hangi partiden olursa olsun, bizim belediye başkanlarımız onlarınki gibi değil. Ağlayarak koltuklarını terk etmeyecekler, istifa etmeyecekler. Çünkü hesabını veremiyorlar. Biz hesabını veririz, her kuruşun hesabını veririz, çünkü bizim defterimizde namuslu olmak yazılı. Namuslu olacaksın, 5 kuruşa tenezzül etmeyeceksin. Bizim defterimiz, kitabımız, ahlakımız böyledir. Biz böyle yetiştik, yolumuza da böyle devam edeceğiz. Bizim yolumuz hak yoludur, doğru yoldur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının yanı sıra haksızlığa uğramış kim varsa, görüşü, kimliği, yaşam tarzı ne olursa olsun bütün mazlumlara sahip çıkacaklarını ifade ederek, "Mazlumlara, demokrasiye sahip çıkmak, insan haklarını savunmak bize yakışır. CHP'li olmak kolay değildir, CHP'li olmak vatanseverlik, bayrağı sevmek, demokrasiyi, kadın erkek eşitliğini savunmak, mazlumun yanında, zulmün karşısında olmak, tarihine sahip çıkmak demektir. CHP'li olmak Rıza Zarrab'a değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmak demektir." dedi.

Türk bayrakları ile üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının olduğu Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, "Direne direne kazanacağız", "Hak, hukuk, adalet", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganlar attı.