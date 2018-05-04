Kılıçdaroğlu: Sadece İzmir'in değil bütün Türkiye'nin dağlarında çiçekler açacak

CHP’nin adayı Muharrem İnce oldu. CHP grubu 110 milletvekilinin oy birliği ile İnce’nin adaylığı için karar aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ‘Büyük Buluşma’da, partilere seslendi

Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarından satır başları

25 Haziran’da sadece İzmir’in değil tüm Türkiye’nin dağlarında çiçek açacak. Bunu Türk halkına güvenerek söylüyorum.

Demokrasimiz ağır darbeler yaşadı. Demokrasiye darbe için dar ağaçları kuruldu. Gençlerimiz bu dar ağaçlarında demokrasi uğruna can verdiler.

29 Ekim 1923’te cumhuriyeti kurduk. Bütün mazlumlara, ezilen halklara örnek olduk. 2018’deyiz, 21. yüzyıldayız.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir döneme evrildi. 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirdiler, 20 Temmuz sivil darbesini yaptılar. Buna karşı çıkan bir tek CHP oldu.

“İTTİFAK YAPMAMIZIN NEDENİ…”

Neden ittifak yapmak istediğimizi soruyorlar

Yüzde 10 seçim barajını kaldırmak ve darbe anayasını ortadan kaldırmak için ittifak yapmak istiyoruz.

Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek.

Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz.

Söyledim, yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız, 20 Temmuz darbesinden sonra kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır.

Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı çökmüştür. Hesap verebilirlik, 80 milyondan toplanan vergilerin nereye gittiğinin hesabını siyasi iktidar vermemektedir. Medya kontrol altındadır, basın özgürlüğü tamamen bitmiştir. Bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskı altında.

25 Haziran’da Türkiye’nin bütün dağlarında çiçekler açsın diyorsak, çağrımdır herkes seçmen listesini kontrol etsin.

İkinci görev, bu ülkenin aydınlarına, demokrasiye inananlara çağrımdır. Kimse tatile gidiyim, yaylaya çıkayım dememelidir. Herkes inadına inadına sandıklara gitmelidir.

Sorunlarımız,

Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. 5 sorunun aşılması lazım.

Birincisi, demokrasi ve halkın iradesini ipotek altından kurtarmak zorundayız. Hiç kimse demokrasi üzerinde vesayet kurmaya kalkışmasın.

Nasıl mücadele ettiysek, mücadelemizi yine yapacağız

Kimse orduyu demokrasinin üzerinde gölge olarak kullanmasın. Türkiye , bugün bütün dünya ile kavgalıdır. Biz tüm komşularımızla ve dünyayla barışık olmak istiyoruz. Ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Ekonomi dördüncü sorunumuz. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmıştır. Mevcut yönetim rantiye için uğraşıyor. Şunu herkesin bilmesini isterim.

Duyunu Umumiye şimdi, Londra’da kurulmuş durumda. Beşinci sorun eğitim. 16 yılda 14 kez eğitim sistemi değişti. Biz vicdanı ve fikirleri hür nesiller yetiştireceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, 25 Haziran’da Allah’ın izniyle bunu yapacağız. Seçim bildirgesi için toplantı yapacağız.

Kopyacıdan siyaset adamı olmaz. İstedikleri kadar kopyalasınlar. Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen.

Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce.”