Kılıçdaroğlu: Sayın Bahçeli kimin gölgesindesin?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti;

“Sokaktaki vatandaştan yurt dışındaki vatandaşlara kadar haklarını büyük ölçüde kaybeden başta engelli vatandaşlarımızın haklarına sahip çıkacağız. 11 bin 813 engelli kadrosu devlette bugün boş. Kendi yandaşları olunca bütün kapılar açık engelli vatandaşlarımız olunca kapalı. Şimdi siz de o kapıları oy verip açacaksınız kardeşim

Maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi. Elin oğlu her türlü önlemi alıp aşağı indirir, biz işçiyi aşağı indirir işçi öldükten sonra tedbir alırız. Daha geçen gün beton blok viyadük çalışması sırasında işçilerin üzerine düştü. 3’üncü Havalimanı’nda çalışan işçilerin yakınları burada. Sizin çaba harcadığınız her saniyeden itibaren yanınızda olduk. Yasalardan kaynaklanan haklarınızı istiyorsunuz. Neden haklarınızı arıyorsunuz diye çıkardılar mahkemeye. Onların haklarına hukuklarına sonuna kadar sahip çıkacağız. 52 işçi hayatını kaybetti. 52 işçinin ölümlerini gizlediler. Onların hakkını bizim dışımızda hiç kimse savunmadı. Biz sadece işçinin hakkını savunmuyoruz. Ezilmesin bu insanlar. Bizim görevimiz halkın çıkarını savunmaktır. Sarayı değil halkı savunuyoruz biz.

Bir Ergenekon furyası vardı, 11 yılda bir fırtına estirdiler, kim konuştuysa darbeci dediler. 3 bin kişi tahkikata uğradı. 7 sanık hayatını kaybetti, 7 kişi kanser oldu. Savcı çıktı ‘Ergenekon’un varlığı ispat edilememiştir’ dedi. Ölenlerin hesabını kim soracak? O aileler o çocuklar ne olacak? Bunların tamamımın iftira olduğu ortaya çıktı. Kendi makam arabasını savcıya verdi. Çıktı sıkılmadan ben bu davaların savcısıyım dedi. Sarayda oturan savcıyı iyi bilin. Bizim o dönem genel başkanımız çıktı sen o davaların savcısı isen ben de avukatıyım’ dedi.

Eti gramla alan bir hale getirdiler bu milleti. Toplumu nasıl kandırmak istiyorlar. Diyorlar ki ki enflasyon kasım ayında düştü. Ne düştü, otomobil fiyatları düştü. Benzinli ve dizel otomobil. Patateste yumurtada soğanda fiyat düştü mü? düşmedi. Bunlardaki fiyat artışı binde 44 arttı. Vergileri düşürdüler enflasyon düştü.

Hiç kimseyi özel olarak suçlamadım. Muhalefet partilerini eleştirmem. Bugün Bahçeli beni eleştirmiş, partimizi eleştirmiş, onun ağzından şunu söylüyorum. Şimdi okuyacağım sözler sayın Bahçeli’ye ait. 8 Nisan 2014’te şunları söylüyor. “Türklüğü reddeden TC'yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkârcıdan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı olmaz… Tekeden süt sağılmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateş yanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz… Her vatan evladı cumhurbaşkanı olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoğan olmaz” Sayın Bahçeli kimin gölgesindesin, ben sana ne söyleyeyim şimdi?”