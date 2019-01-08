Kılıçdaroğlu: Seçimden sonra IMF'ye gidecek misiniz?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirerek "Şimdi ben buradan soruyorum seçimlerden sonra IMF'nin ayağına gidecek misiniz, gitmeyecek misiniz?" diye sordu.

CHP Gelen Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'dki grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar:

TOKİ işçileri aylardır aylık alamıyorlar. Hak arıyorlar Meclis’in önündeler. İnsan hakkını aramadığı zaman insanlığını kaybetmiş olur. Ceren Damar Şenol öğrencisi tarafından katledildi. Eşinin yaptığı konuşma Türkiye’nin örnek alması gereken bir konuşmadır. Çankaya Belediyesi Ceren kardeşimizin ismini yaşatacak bir çalışmaya imza atacaktır.

Bülent Şık arkadaşımız çıkıyor Türkiye’yi kanser eden ürünleri açıklıyorum diye yargılanıyor. Devletin sırrını açığa çıkardın diye yargılanıyor. Allah akıl fikir versin.

Tam bir kumpas

Eren Erdem FETÖ örgütüne üye olmamakla birlikte yardımla yargılanıyor. Tam bir kumpas. Mahkeme gördü, tahliyesine karar verdi. Ancak gece yeniden tutuklanmasına karar verildi. Eren Erdem niye kaçsın, zaten kaç defa yurt dışına çıkıp geri geldi. Bunun da takipçisi olacağız, sorun sadece Eren Erdem sorunu değil. Osman Kavala 434 gündür hücrede. Benzer şekilde birçok kişi iddianame yok ama içeride.

Emekliye sitem

Emeklilere benim sitemim var. Bir grup emekli bana ‘durumumuz son derece iyi’ diye telgraf çektiler. Doğruları söyleyenleri dokuz köyden kovarsanız gelenlere mahkum kalırsınız.

Emekliye ne verdiler? Yüzde 10.9. Eğer bu iktidarı cezalandırmazsanız torununuzun yüzüne bakamayaksınız. Milli gelir artışından bile size pay vermemeye karar verdiler. Emeklinin niye ben bu hale geldim diye düşünmesi lazım.

Hortumcu Piyasa Ekonomisi

Ne oldu da Türkiye bu hale geldi? 16 yıldır Türkiye’yi tek başına yönetiyorlar. Devletin fabrikalarını babalar gibi sattı, istediği belediye başkanını aday gösterip istediğini görevden aldı mı, başbakanı görevden aldı mı evet. Her istediklerini yaptılar da devlet neden bu hale geldi? Bunu yapan düzene ne diyeceğiz, adı ne olacak? Hortumcu Piyasa Ekonomisi…

Hortumcu Piyasa Ekonomisi özelliği şudur. Birilerine kaynak aktarmak için bir ekonomi politikası güderseniz bunun adı Hortumcu Piyasa Ekonomisidir. Hortumcu Piyasa Ekonomisi nasıl oluşturulur?

Hortumcu Piyasa Ekonomisinin önce hukuki alt yapısını oluşturmak zorundasınız. Ne yaptılar 16 yılda 186 kez ihale mevzuatını değiştirdiler kendi adamlarına ihale vermek için. Diyarbakır Mazıdağı’nda en iyi fiyatı verene vermediler Cengiz inşaat’a verdiler. Bakanın cevabı fiyat dışı unsur değerlerine göre en uygunu Cengiz İnşaat.

Planlamayı yapmayacaksınız, ekonomide planlama olmayacak. Sevgili vatandaşlarım Devlet Planlama Enstitüsü çoktan kapandı. Ne için Hortumcu Piyasa Ekonomisi için. 10 yıllık planlama yapıldı mı, plan yok. Anayasa 166’ncı maddesi planlamadan bahsediyor. Hortumcu Piyasa Ekonomisini sağlamak için planlama yok artık. Senin ödediğin her kuruşun nereye harcanacağını senin öğrenme hakkın var.

Planlama bitince yatırım kararlarını kim verecek? Hortumcu Piyasa Ekonomisinde yatarım kararlarını iktidar değil iktidarın yatırımcıları yapar.

Hortumcu Piyasa Ekonomisinde devletin fabrikaları arsaları ile birlikte haraç mezat satılır. Sümerbankları, Etibankları ne varsa, şimdi sıra geldi askeri fabrikaları satmaya.

Hortumcu Piyasa Ekonomisinde devleti yönetenler hesap vermezler vatandaşı koyun olarak görürler. CHP’ye iki koyun versen güdemezler diye sık sık eleştiri yapılır? Niçin vatandaşı koyun olarak gördükleri için. 16 Mart 1920’de Vahdettin bir millet var koyun gibi onu güden de benim demiştir. Bu kibirli zat da onu örnek alıyor. CHP kim oluyor, CHP Kuvayi Milliyeci oluyor, hesabını verecek.

Hortumcu Piyasa Ekonomisini oluşturanlar demokrasiyi askıya alırlar. Bugün Türkiye’de kimse korkudan ağzını açamıyor. Çünkü Hortumcu Piyasa Ekonomisinin kendine göre kuralları vardır, güç kaynağı benim diyor. 81 milyon mu onlar koyun zaten. Devlet de benim diyor. Hortumcu Piyasa Ekonomisinin olduğu ülkelerde vergiler toplanır ama bir süre sonra yetmez. Borç ister hemen her türlü borcu verirler sonra teslim alırlar.

Papaz’ı ver dediler tak diye papazı verdi, istersen verme! Papaz buna benzer olaylar. O güçler Türkiye’yi Suriye batağının içine daha derine çekmeye çalışıyorlar. Trump benim askerim neden ölsün. PYD’nin neden ölsün. Türkiye’nin var gitsin onlar ölsün. Ben buna karşı çıkınca da CHP teröre destek veriyor diyecekler. Yuları kaptırmışsın oraya, Türkiye Cumhuriyeti şu anda her türlü tehlikeye açıktır.

Bu mu adalet?

Ne diyorlar vergiyi tabana yayacağız, zaten tabanda kardeşim. Geliri tabana yay sen. Bir asgari ücretli 128 gün vergi için çalışıyor. Onlar çalışabilir mi çalışmazlar. Çünkü onlar Hortumcu Piyasa Ekonomisinden besleniyor. Vergi sistemi Hortumcu Piyasa Ekonomisine hizmet eder. İşşsiz bir adam bir ekmeğe 50 kuruş ödüyorsa 1 milyon dolar kazanan adam da 50 kuruş ödüyor. Bu mudur adalet?

Kendi maaşına çift dikiş yapıyor, vatandaşın vergisine de çift dikiş atıyorlar. İktidara çok yakın bir iş adamı var bu adam Et ve Süt Kurumu’na 32 liradan et veriyor marketlere satmak için 20 liradan alıyor. Nedir bu Hortumcu Piyasa Ekonomisi budur arkadaşlar. Bunu yapan dünyada hangi dürüst insan vardır?

Hortumcu Piyasa Ekonomisinin ana aktörleri kim? Birincisi sarayda oturan kibir abidesi. Düzeni kuran o. Kim ne kadar para alacak belirleyen o. Kupon arazileri belirleyen o. İkincisi çevresindekiler. Bunlar neden bu parayı alıyorlar. Gazeteleri var her türlü rezilliği yaparlar. Bir üçüncü kişi daha var damat. Hortumcu Piyasa Ekonomisinde güvendiğiniz adamı Hazine’nin başına getirmeniz lazım. Fakirlerin yüzüne bakarken adeta gülümsüyor. Damadın bütün bunlara rağmen itibarı yerle bir. Şimdi batıya gidiyorlar bizi fazla sıkıştırmayın biz zaten seçimlerden sonra IMF’ye gideceğiz diye. Şimdi ben buradan soruyorum seçimlerden sonra IMF’nin ayağına gidecek misiniz gitmeyecek misiniz?