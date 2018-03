Kılıçdaroğlu: Şehidin sağcısı solcusu mu olur?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yaptı

İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından önemli satır başları;



“Sanatçı olmak kadar zor bir şey yoktur. Herkes sanatçı olamaz. Biraz da Allah vergisidir. Özel eğitim almak, özel çalışmak gerekiyor. Dünyanın bütün demokrasilerinde sanata ve sanatçıya önem verilir. Onlar da yeri zamanı gelince beste yapmışlardır, şiir yazmışlardır.



Sanatçı hiç kimsenin kulu ve kölesi değildir. Sanatçı özgürdür, herkes eleştirir yeri geldiğinde. O nedenle bütün sanatçılarımızı CHP olarak yürekten kutluyorum. Oyunlarının yasaklandığını biliyorum. Az kaldı 2019’a, az kaldı kadınların devrimine.



“ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPANLAR VATAN HAİNLERİDİR”



Şehitler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehitler, şehit yakınları, gaziler arasında ayrım yapanlar vatan hainleridir. Şehit şehittir. Şehidin sağcısı solcusu mu olur? Şehitler üzerinden siyaset yapılmaz. Maden şehitleri için de aynı ayrımcılığı yaptılar. 2003-2014 arasında hayatını kaybeden madenciler için özel kanun getirdiler. Peki, 2003’ten önce hayatını kaybedenler, onlar sayılmayacaklar. Neden yapıyorlar? Emin olun, ben anlamakta zorlanıyorum. İnsan bizim insanımız, ölen de bizim insanımız niye ayrım yapıyorsunuz? Her seçim öncesi Zonguldak’a gidiyorlar, oyları alıyorlar sonra uyutuyorlar. Zonguldak’a da Soma’ya da sesleniyorum, bu oyuna gelmeyin. Bunlara oy verdiğiniz andan itibaren sizi kullanırlar.



Bir diktatörün diktatörlüğe doğru yürüdüğü yolun taşlarını hakim ve savcılar döşer. Bu nedenle hakim ve savcılara söylüyorum, korkmayınız. Adaletten ve insan haklarından yana olunuz. Birilerinin beklentiler ile karar vermeyiniz. Çocuklarınıza torunlarınıza gelecekte hesap veremezsiniz. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşları ile doludur. Adaleti çürütürseniz devleti çürütürsünüz. AİHM kararları bile şu an uygulanmıyor. Akın Atalay 1.5 yıldır tutuklu. Yurt dışından kendi geldi, teslim oldu. Neden tutuyorsunuz? Osman Kavala 5 aydır hapiste tek kişilik bir odada kalıyor. İddianamesi yok



Gitmişler AB’ye Türkiye’yi anlatacaklar. Ne anlatacaksın, raporlar orada her şey var. Milletvekillere Türkiye’da hapiste. Bütün bunlar OHAL nedeniyle oluyor.



Her 100 işsizden 27’si üniversite mezunu. Her evde ber işsiz var har evde huzurluzluk var. Bunların çocuklarının hiçbirisi işsiz değil. İşçinin hayatı da ucuz.”