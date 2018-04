Kılıçdaroğlu: Sözlerimin arkasındayım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için şarkıcı ve oyunculardan oluşan heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sınıra gitmesi üzerine yaptığı açıklamasının tepki görmesine ilişkin bir soruya, "Söylediğim her sözün arkasındayım az bile söyledim" dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Muharrem Erkek ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi de hazır bulundu.



"GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞMA İMKANI BULDUK"



Görüşme sonrası Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Arka arkaya iki kongre gerçekleştirmiş olan sayın Genel Başkana tebrik ziyaretinde bulunduk. Can yakıcı memleketimizin, demokrasimizin, hukukumuzun ekonomimizin pek çok meselesi var bunları da konuşma imkânı bulduk. Yarınlara dair de memleketimizin herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye haline gelebilmesi herkesin eşit bir pay alabilmesi adına Türkiye'de işlemeyen bu demokrasi açığını kapatabilmek adına görüşlerimizi paylaşma imkanı bulduk" diye konuştu.



Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ziyarete ilişkin, "Demokrat Parti bizim cumhuriyet çınarımızın en önemli dallarından birisidir. Demokrasi konusunda vatan sevgisi, din vicdan özgürlüğü, düşünceyi ifade konusunda kendileri de hem bugün hem geçmişte önemli siyasal görevleri yerine getirmişlerdir. Ziyaretleri bu açıdan son derece önemli ve değerlidir. Bu ziyaret sadece bir nezaket ziyaretin ötesinde iki siyasal partinin genel başkanı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, yaşanan sorunlar bu sorunların nasıl aşılması gerektiği konusunda da karşılıklı düşüncülerimizi birbirimize aktarma fırsatı bulduk. Kendilerine ve arkadaşlarına yürekten teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



Olası ittifaka ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu "Türkiye'nin yaşadığı büyük sorunlar var. Bu sorunları aşması lazım. Sorunların aşılması noktasında görüş birliği içinde olan bütün siyasal partilerle elbette bir araya geleceğiz. Çünkü siyasal partilerin temel görevi, Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunları aşmak ve 80 milyona daha iyi bir yaşam sunmaktır. Bu çerçevede elbette nezaket ziyaretinde Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları da konuştuk nasıl aşarız bunları da konuştuk. Elbette diğer siyasal partilerle de bu görüşmelerimiz devam edecek" diye konuştu.





"ÜNİVERSİTELERE VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KARŞI HOŞGÖRÜLÜ OLMAYIZ"



Dün ODTÜ'lü öğrencileri aracına alarak kampüse bırakmasına ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "Daha önce de yapıyordum bunu. Bu kez, araca binen bir arkadaşımız 'fotoğraf çekip babama göstermek istiyorum' dedi. Fotoğraf bu şekilde ortay çıktı. Üniversite öğrencileri, bu toplumun göz bebeğidir. Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek kişilerdir. Üniversitelere ve üniversite öğrencilerine karşı hoşgörülü olmayız. Onların genç yaşta olduklarını, delikanlı olduklarını zaman zaman hata yapsalar bile hatayı bile bizim görmezlikten gelmemizi de hiç bir siyasetçinin unutmaması gerekir" diye yanıt verdi.





"SÖYLEDİĞİM HER SÖZÜN ARKASINDAYIM AZ BİLE SÖYLEDİM"



Kılıçdaroğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için şarkıcı ve oyunculardan oluşan heyetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sınıra gitmesi üzerine yaptığı açıklamasının tepki görmesine ilişkin bir soruya, "Söylediğim her sözün arkasındayım az bile söyledim" dedi.