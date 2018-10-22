Kılıçdaroğlu: Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun, emekliye yok!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Emek Çalıştayı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu erken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olarak isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek "Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Emekliye gelince yok. Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Sen çift maaş alırken iyi de sokaktaki vatandaş alırken mi kötü. Erken emeklilik dünyada var." diye konuştu

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi;

“Kayıt dışı çalışmayla mücadele hükumetin görevidir. 3. Havalimanı’nda çalışan işçilerin taleplerinden biri bizim ücretlerimizi elden vermeyin idi. Peki önlem alındı mı hayır. Sosyal sigorta sistemi düzeldi mi, emeklilik yaşını yükseltiniz, pirim sayısını artırdınız. Açık kapandı mı? Tam tersi açık büyüdü. Yeni ekonomi programında sosyal güvenlik sisteminde açıklar şöyle gerçekleşecek: 2017’de 16 milyar, 2018’de 21.5 milyon lira, 2021’de 39 milyar 700 milyon lira sosyal güvenlik sistemi açık verecek. Şu soruyu herkesin sorması lazım, emekli aylığımız düştü, daha geç emekli oluyoruz. Prim ödeme gün sayımız artı.

Yeniden yapılandırılmamış ve icraya girmemiş 43 milyar lirayı hiç takip etmiyorlar. Kim söylüyor Danıştay söylüyor. Kimin paraları bunların hangi işverenden alınmıyor bunlar? Esnaf da yapılandırmaya giriyor, alacağın yüzde 99’u icre takibi yapılamıyor. Kapatılmayan avans miktarı 10 milyar lira. 1819 raporun 1313’ü hiçbir şekilde işleme konulmuyor. O zaman Teftiş Kurulu’na kapatın kardeşim. Belediyeler de ödemiyor. Fatura sizlere çıkıyor. Ondan sonra çıkıp sosyal güvenlik sisteminde açık var diyorlar. 38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Çıkmadı da zaten. Ama bir hak varsa yasalar bana bu hakkı tanıdıysa ben bu hakkı kullanmak isterim. 750 milyar açık olacakmış. Bu rakam kesinlikle doğru degil. Vatandaş hükumete önce ‘kardeşim sen üzerine düşeni yapıyor musun, neden parayı toplamıyorsun’ demesi lazım. Nasıl geçinecek bunlar. Emekliliğe kadar aile sigortası devreye giriyor. Aile yardımları sigortası olsa kimse erken geç emeklilik arayışına girmez.

Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Emekliye gelince yok. Efendim çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Sen çift maaş alırken iyi de sokaktaki vatandaş alırken mi kötü. Erken emeklilik dünyada var. “