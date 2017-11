Kılıçdaroğlu: Tek adam fragmanını yaşıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da yaptığı konuşmada "Şu anda tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz" dedi

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin toplu açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ziya Gökalp Kent Parkı'nda toplananlara seslendi. Mısır'da terör örgütü DEAŞ'ın dün yaptığı saldırıda 305 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, terörden çok büyük acılar yaşamış, terörden sürekli şikayet eden ve mücadele eden bir ülkenin insanı olarak Mısırlılar'a başsağlığı dilediğini söyledi. "Terörle hep beraber, insan olarak mücadele etmek zorundayız" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



"Mısır'da yaşanan sıradan bir olay değil. İslamiyet'i kullanarak terör estirenler asla İslamiyet'e hizmet etmemişlerdir. Bir barış dili olan İslamiyet'in terörle yan yana gelmesi için özel çaba içinde olan kesimler var. Terörü gerçekleştirenlere, onlara ne İslam ne Müslüman hiçbir şey diyemeyiz. Onlar tümüyle inançlarından soyutlanmış teröristlerdir. Bütün dünya şimdi bizi daha iyi anlıyor. Terörle yıllardan beri mücadele eden Türkiye'yi daha iyi anlarlar diye umuyorum."



Partisinin belediye başkanlarına seçildikleri andan itibaren herkesi kucaklamaları talimatı verdiğini, bir belediye başkanının bütün yurttaşlara eşit hizmet vermenin yolunu açması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Harcama yapıyorlar, her hizmetin bedelini, kuruşunu halka açıklayacaksınız. Halka hesap vereceksiniz. Halktan hesap sormayı değil hesap vermeyi namuslu bir görev kabul ediyoruz" diye konuştu.



İSİM VERMEDEN AK PARTİ'Yİ ELEŞTİRDİ



Kılıçdaroğlu, konuşmasında, "Bir parti var, onların belediyecilik anlayışı ile bizimki çok farklı. Onlar kentlerine ihanet ederler ve sonra bunu itiraf ederler. Bizim anlayışımızda kente ihanet yoktur, kentliye hizmet etme vardır. Onlar nerede yeşil bir alan görseler gökdelen hesabı yapıyorlar. Biz ise okul ve park yapmalıyız. Onlar kentleri rantlara, biz insanlara teslim ediyoruz. Aramızda bu kadar derin fark var" dedi.



"TEK ADAM FRAGMANINI YAŞIYORUZ"



2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerinde Antalya, Mersin, Adana, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Denizli ve Bursa'yı alacaklarını da iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Bu ülkeye demokrasiyi yeniden getirmek için uyumayacağız, çaba harcayacağız. Çocuk ve gençlerimiz için mücadele edeceğiz. 2019 yılına iyi bir hazırlık yapmalıyız. Önümüzde iki seçenek var; tek adam rejimi ve demokratik rejim. Biz demokratik sistemden yanayız. İnsan haklarından, kadın erkek eşitliğinden, herkesin özgürce yaşamasından yanayız. Bağımsız medya ve yargıdan yanayız. Biz demokrasiyi savunacağız. Bugün yaşadığımız olay tek adam rejiminin fragmanı. Sinemada fragman izlersiniz, hoşunuza giderse sonra o filme gidersiniz. Şu anda tek adam rejiminin fragmanını yaşıyoruz. Bir adam var, tepede oturuyor, her şeyin emrini veriyor. 'Şunu içeri atın, şunu dövün, şu medyayı yasaklayın' diyor. Belediye başkanlarını istifa ettiriyor. Yapmazsa ailesini tehdit ediyor. 2019'da bu gerçek bir öyküye dönüşebilir. Annelerin sorumlulukları var. Her eve gireceksiniz, her anneye sevgiyle yaklaşacaksınız. O çocuklara güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Hep birlikte emek harcayacağız."



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Muratpaşa Belediyesi tarafından tamamlanan park ve tesislerin toplu açılışını yaptı, bazı tesislerin de temelini attı. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden Al Yazma Grubu üyeleri de Kılıçdaroğlu'na al yazma hediye etti.