Kılıçdaroğlu: Türkiye yönetilmiyor, savruluyor

ABD ile masaya oturacak Türk heyetinin Washington’a gitmesinin ardından bir açıklama yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Öyle ya, tepedeki zat ne diyordu? “Borç alan emir alır…” Dik duramadılar, emir almaya gidiyorlar… Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor..." dedi

Dışişleri Bakan yardımcısı başkanlığındaki bir Türk heyeti Washington'da bugün ABD ile masaya oturacak. Konuyla ilgili twitter hesabından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “TL'nin değer kaybını önlemek için Amerika'ya heyet üzerine heyet gönderiyorlar… Sesleri bile çıkmıyor… Öyle ya, tepedeki zat ne diyordu? “Borç alan emir alır…” Dik duramadılar, emir almaya gidiyorlar… Ne diyorduk? Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor…” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu mesajına ‘Yönetilemeyen Türkiye’ başlıklı bir de afiş ekledi. İşte o afiş: