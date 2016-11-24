Kılıçdaroğlu uyardı: Türkiye'yi tehlikeli bir sürecin içine sürükleyebilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda Suriye rejim güçlerinin hava saldırısında 3 askerin şehit olması, 10 askerin yaralanmasıyla ilgili olarak sağduyu çağrısında bulunarak, "Çok tehlikeli bir sürecin içine Türkiye'yi sürükleyebilir. O nedenle buradan hükümet yetkililerine sağduyuyla davranmalarını tavsiye etmenin ötesinde birşey söyleyemeyeceğim" dedi

Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) 5'inci Olağan Genel Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla yapıldı. Antalya'nın Kundu turizm bölgesindeki Adalya Hotel'de gerçekleşen genel kurula, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, yönetim kurulu ve TÜROFED'e bağlı turizm birliklerine üye Türkiye'nin dört bir yanından turizm sektörü temsilcileri katıldı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak ve Selin Sayek Böke, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Baki Alkaçar da katıldı.



ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORSUNUZ



Turizmcilerle beraber olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ayrıcalığı sağlayan da sizin özveriyle çalışmanız, Türkiye'nin istihdamına, büyümesine büyük katkı vermenizdir. Bütün zorluklara rağmen katkı vermeye devam ediyorsunuz" dedi.



TERÖR OLAYLARINA DEĞİNDİ



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana'daki bombalı saldırı ve Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 3 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili de açıklamada bulundu. Sözlerine terörle başlamak istediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Tatsız bir konu. Adana'da yaşanan terör olayı emin olun hepimizin sabah aldığı en kötü haber. Sayın valiyi aradım, olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalıştım. Sayın başkan (TÜROFED Başkanı Osman Ayık) konuşmasını yaparken siyaset kurumunda uzlaşmaya değindi. Aslında çok önemli bir konu. Belki de hepimizin üzerinde uzlaşacağı en temel konulardan bir tanesi terördür. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun, arkasında hangi güç olursa olsun, bütün siyasal partiler, meslek kuruluşları, sivil tolum örgütlerinin terör konusunda ortak payda geliştirmeleri gerekiyor" diye konuştu.



TERÖRE KARŞI DESTEK ÇAĞRISI



Her terör olayından sonra yaptıkları çağrıyı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Defalarca 'Terörü bitirmek için bizden ne istiyorsanız vermeye hazırız' dedik. Çünkü bu ülkenin insanı teröre evlatlarını vermekten bıktı. Ülkemizde huzur istiyoruz. Son 14 yıla baktığımızda PKK terör örgütü vardı, şimdi iki terör örgütü daha biri IŞİD, biri FETÖ denilen terör örgütü. Ne oldu da 14 yılda Türkiye üç terör örgütüyle birden muhatap oldu ve ne oldu da Türkiye bu terör örgütlerini kendi coğrafyasından silip atamadı. Bunun üzerine hepimizin düşünmesi lazım. Kuşkusuz bizim düşüncelerimiz var ama, bu toplantının konusu bu değil" dedi.



SURİYE KONUSUNDA SAĞDUYU ÇAĞRISI



İkinci önemli konu olarak da Fırat Kalkanı Operasyonu'nda üç şehit, 1'i ağır 10 yaralı olmasını gösteren Kılıçdaroğlu, Suriye rejimine ait uçaklarla vurulduğu yönündeki açıklamalara karşı sağduyu çağrısında bulundu. Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasının, rejime ait uçaklarla vurulduğu şeklinde olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Yani Suriye hükümetine ait uçaklarla askerlerimizin vurulduğu şeklinde. Bu bizi çok tehlikeli bir kapıya getirebilir. Çok tehlikeli bir sürecin içine Türkiye'yi sürükleyebilir. O nedenle buradan hükümet yetkililerine sağduyuyla davranmalarını tavsiye etmenin ötesinde birşey söyleyemeyeceğim. Bölgemizde Türkiye temel bir denge unsurudur. Ortadoğu'daki her olumsuzluk karşısında Türkiye başvurulan bir kaynaktı. O noktadan bir hayli uzaklaşmış bulunuyoruz. O nedenle sağduyu çağrısı yapmanın çok önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.