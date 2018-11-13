Kılıçdaroğlu ve Akşener, Ankara için görüşecek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. İki lider, yerel seçimi konuşacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in konuşacağı isimlerden biri de, Ankara adaylığı için ismi geçen Mansur Yavaş olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. İki lider, yerel seçimi konuşacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in konuşacağı isimlerden biri de, Ankara adaylığı için ismi geçen Mansur Yavaş olacak.

Ankara'da bugün önemli bir görüşme var. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. İki lider, yerel seçimi konuşacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in konuşacağı isimlerden biri de, Ankara adaylığı için ismi geçen Mansur Yavaş olacak.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimde ittifakı konuşmak üzere bir araya gelecek.

ADAYLAR KONUSUNDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILACAK

Görüşme İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. İki liderin, 31 Mart'ta gösterilecek adaylar konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

İki liderin ittifak buluşmasında gündeme gelmesi beklenen isimlerden biri de Mansur Yavaş. Yavaş'ın ismi, hem CHP hem de İYİ Parti Ankara adayı olarak geçiyor.

Kılıçdaroğlu, 2014'te başkentten aday gösterdikleri Yavaş için, "Bizim düşlediğimiz Ankara'yı hayata geçirebilecek bir isim" dedi.

MANSUR YAVAŞ ÇATI ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

Sadece CHP'nin değil, İYİ Parti'nin de istediği Mansur Yavaş'tan ise dikkat çekici bir açıklama geldi. Yavaş, "çatı adaylık" sinyali verdi.

Yavaş, "Artık olaylara siyaset gözlüğüyle parti gözlüğüyle bakmanın zamanı çoktan geçti. Rozetin ortadan kaldırılıp tarafsız bir şekilde çalışılması lazım bu nedenle bir uzlaşıya ihtiyaç var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, "çatı aday" formülüne kapıyı kapattı. Akşener, "İYİ Parti adayları İYİ Parti rozeti ile seçimlere girecek" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu da, Mansur Yavaş'la bir araya gelerek, adaylık konusunu ele aldı.