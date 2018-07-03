Kılıçdaroğlu ve İnce seçimden sonra ilk kez görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’daki çifte seçimin ardından ilk kez bir araya geldi...

Kılıçdaroğlu ve İnce seçimden sonra ilk kez görüştü
03 Temmuz 2018 Salı 09:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce Ankara Marriot Otel’de akşam yemeğinde buluştu. 19.00’da başlayacağı duyurulan görüşme bir saat gecikmeyle saat 20.00’da başladı. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

Teşekkür turlarına Erzurum’dan başlayacak olan İnce yola çıkmadan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu-İnce yemeği gizli tutuldu. Son dakikaya kadar yemeğin nerede yapılacağı saklandı. Ancak randevunun yeri netleşince, gazeteciler otele alınmadı. İnce ve Kılıçdaroğlu ile eşleri de otele arka kapıdan kimseye görünmeden giriş yaptı.

Çifte seçimin ardından ilk kez yüz yüze bir araya gelen ikili, 24 Haziran seçim sonuçları ve partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu #muharrem ince
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