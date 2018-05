Kılıçdaroğlu: Yoksul aileye her ay 1000 TL yatıracağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş'ta düzenlenen iftar programında seçim vaatlerini anlatırken, "Her ailenin sigortası olacak, her ailenin aylığı olacak. Yoksul ailelerde, her ay kadının hesabına bin lira yatıracağız" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel uçakla geldiği Kahramanmaraş Havaalanı'nda Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Parti Meclisi üyesi Ali Öztürk, CHP İl Başkanı Esat Şengül ve partililer tarafından karşılandı. Partili gençlerin çiçekle karşıladığı Kılıçdaroğlu, partililerle tokalaştıktan sonra kucağına verilen bir çocuğu sevdi. Kılıçdaroğlu, buradan partisi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İş insanları, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların da katıldığı yemekte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, seçim bildirgesinde yer alan vaatleri anlatarak, bunları gerçekleştirmek için destek istedi. 'OBİT'İ KURACAĞIZ' Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelme durumunda Türkiye'ye komşu ülkelerle bir araya gelip Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracaklarını belirterek, "Türkiye, İran, Irak ve Suriye. Biz aslında akraba birer devletiz. Orada da Kürtler var, burada da Kürtler var. Orada da Türkler var, burada da var. Orada da Araplar var, burada da Araplar var. Dolayısıyla zaten akrabayız. Akrabalarımız var karşılıklı. Artı ortak tarihimiz var, ortak kültürümüz var. Dolayısıyla biz, Ortadoğu'yu bütün egemen güçlerin at oynattıkları bir alandan çıkarmak zorundayız ve bunu çıkarmanın yolu, kısa adı OBİT, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmaktan geçiyor. Bunu kuracağız, kurmak zorundayız. Bunu kuracağız ki bu memlekete huzur gelsin. O zaman ne Irak'tan, ne Suriye'den, ne de başka bir ülkeden bize yönelik terör hareketleri de olmayacaktır. Dört ülke oturacağız, diyeceğiz ki 'Kardeşim buralarda Amerika'nın ne işi var, Rusya'nın ne işi var?' Yani bu dört devlet bir araya gelip kendi devletlerini çözemiyorlar mı, kendi sorunlarını çözemiyorlar mı? Dört ülke bir araya gelip sorunlarımızı çözeceğiz. Böylece Suriye, Irak ve İran konusunda da bölgede lider olma, bölgede yıldız olma pozisyonuna Türkiye'yi taşımış olacağız" dedi. 'YOKSUL AİLELERDE, HER AY HESABINA AYDA BİN LİRA YATIRACAĞIZ' İnsan onuruna yakışır şekilde yoksullukla mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, aile sigortası ile yoksul ailelere her ay bin lira para yatırılacağını belirterek, şöyle devam etti: "Yoksulun, yoksulluğunu afişe etmek, bizim inancımızda yoktur. Yoksulun, yoksulluğunu pazarlamak bizim inancımızda yoktur. Yoksulun, yoksulluğunu bütün mahalleye ilan etmek bizim kültürümüzde yoktur. Bizim kültürümüzün, inancımızın özü sağ elin verdiğini sol el görmeyecektir. Kimsenin yoksulluğunu teşhir etmeyeceğiz. Peki bunun yolu nedir? Bunun yolunu bütün batı ülkeleri bulmuş. Bunun yolu aile sigortasıdır. Her ailenin sigortası olacak, her ailenin aylığı olacak. Dolayısıyla hiç kimse 'Şu aile fakirdir, şu aile zengindir. Fakirleri getirelim televizyonun önünde yardım yapalım.' Bunu yapmak doğru değil. Kimliğimize inancımıza aykırı bir şeydir. Sosyal devlet, o ailenin hesabına her ay bankada para yatırır. Yoksul ailelerde, her ay kadının hesabına ayda bin lira yatıracağız. Kadın emekli, memur, işçi gibi her ay gidecek aylığını çekecek. Kimseye muhtaç olmayacak, el avuç açmayacak. Bunun adı aile sigortası. Şu anda 5 belediyemizde aile sigortasını uyguluyoruz. Dolayısıyla onun yoksulluğunu belediyenin dışında kimse bilmiyor." "EĞİTİMİ YENİDEN DİZAYN ETMEK ZORUNDAYIZ" Kılıçdaroğlu, konuşmasında eğitim sistemini de yenileyeceklerini anlatarak, fakirliğin nedeninin eğitimsizlik olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Eğer kişiyi eğitirsek, fakirliği yenmiş oluruz. Eğitimi bu bağlamda yeniden dizayn etmek zorundayız. Bu memleketin çocuklarının yüzde 90'ı niteliksiz okullara gidiyor. Peki bizim çocuklarımız niye niteliksiz okullara gitsin? Hangi anne ve baba çocuğunun niteliksiz okullara gitmesini ister? Gerekirse boğazımızdan keseceğiz, çocuklarımız en iyi okullarda okuyacak, en iyi öğretmenler çocuklarımızı yetiştirecek. Bir öğretmenler meslek kanunu çıkacak, taşımalı eğitim sistemi kaldırılacak, nerede öğrenci varsa orada okulu olacak ve orada öğretmeni olacak. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz. Hangi organize sanayi bölgesini ziyaret etsem, nitelikli ara eleman sıkıntısı olduğunu söylüyorlar. Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağım. Teknoloji liselerinin müfredatını Milli Eğitim Bakanlığı, ama yönetimini Milli Eğitim Müdürlüğü ile OSB beraber yapacaklar. Hangi alanda elemana ihtiyaç duyuluyorsa, o alanda sınıflar açılacak. Eğitim süresi 6 yıl olacak. 3 yıl okuyacak, hangi alanda yetişiyorsa o konudaki fabrikaya gidecek. Orada stajını yapacak, patronu görecek, ustabaşı görecek, mühendisi görecek. Onu, orada ayrıca yetiştirecek. Sizde kaldığı sürece sosyal güvenlik primini Milli Eğitim Bakanlığı ödeyecek. Mezun olduğu zaman zaten işi hazır. Siz de diyeceksiniz 'Allah razı olsun', o da diyecek 'İş bulduğum için Allah razı olsun', ailesi de diyecek ki 'Ne kadar güzel, gitti okula işi hazır.' İş garantili eğitim, bunu yapacağız, yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak, Türkiye'yi büyütemeyiz. Ayrıca bu teknoloji liselerinin tamamı yatılı olacak. Ailelere hiçbir yük olmayacak." 'ŞEHİTLER VE GAZİLER ARASINDAKİ AYRIMCILIĞI TAMAMEN KALDIRMALIYIZ' Kemal Kılıçdaroğlu, gazi ve şehitler arasında da ayrım yapıldığını öne sürerek, bunu kaldıracaklarını söyledi. Gaziler ve şehit yakınlarının dünyanın her ülkesinde en saygın insanlar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İster Fransa'ya gidin, Almanya'ya gidin, en saygın insanlardır. Ama gaziler ve şehitler arasında ayrım yapılmaz. Ayrım yaptığınız zaman toplumun vicdanında çok derin yaralar açarsınız. Şehit bizim şehidimiz, başımızın tacı, yakınları saygı görür, gaziler saygı görür. Örnek veriyorum İngiltere'de bir gazi, bir mağazaya gittiğinde anons yapılır; 'Falan gazi mağazamızı onurlandırmıştır' diye. Bizde otobüste yer bile vermiyoruz. O nedenle çürüyen değer yargılarımızı da yeniden inşa etmek zorundayız. Şehitler ve gaziler, şehit yakını ve gazi yakını arasındaki ayrımcılığı tamamen kaldırmalıyız. İster terörle mücadele edip şehit olsun, ister 15 Temmuz'da şehit olsun, şehitler şehidimizdir ve aynı şartlarda devletin bunlara yaklaşması lazımdır. Şehit, şehittir, Allah'ın katında da bizim söyleyeceğimiz bir şey yoktur" dedi. 'KOBİ'LERE SIFIR FAİZLİ KREDİ VERECEĞİZ' KOBİ'lere sıfır faizli kredi vereceklerini anlatan KIlıçdarğlu, "KOBİ'lere düzenli vergi ve sigorta pirimini ödemek koşuluyla ödediği vergi ve sigorta primi kadar ona bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bir KOBİ düşünün. Vergi ve sigorta pirim borcu olmayacak bir işyerinin. Düzenli vergi ve sigorta primini ödemek koşuluyla ödediği vergi ve sigorta primi kadar ona bir yıl süreyle sıfır faizli kredi vereceğiz. Şu itiraz gelecek sıfır faizli olur mu? Karlı çıkan devlet aslında. 10 tane falan mali af çıktı. Vatandaş ödeyemiyor. Devlet zamanında vergisini alacak. Kayıt dışı çalışmayacak. İşçiyi sigortalı gösterecek. Kayıt dışı ekonomiyi kaldıracağız. Ödenmeyen vergi ve sigorta pirimi kadar devlet gidip Londra'daki haramilerin peşinden koşup bana dolar borç verin demeyecek. Bu parayı alıp kullanacak az borçlanacak. Bunun sağı solu da yok. Sağ, sol 17. yüzyılın kavramıdır. Dünya değişti biz hala değişmemek üzere yerimizde duruyoruz. Değişeceğiz" ifadelerini kullandı. 'MUHTARLIK KURUMSALLAŞTIRILMALI' Muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, muhtarlığın kurumsallaştırılması gerektiğini ifade ederek, "Muhtarlık kurumsallaştırılmalı, belediye, TBMM gibi. Muhtarlığın da kurumsal kimliği olmalı. Muhtarlık kanunu olmalı bütün maddeleri içerir. Sabit bilinen yeriniz olmalı Valilik binası gibi. Elamanı olmalı bunu başlangıçta belediyelerin vermesi lazım. Bunun zorunlu olması lazım. Muhtarlığın bütçesinin olması lazım. Oturduğunuz mahallede emlak vergisi toplanıyor. Bunun yüzde 1'i muhtarlığa verilse kıyamet mi kopar? İsteyin vereceğim. Bu bütçe ile mahallenizin sosyal yardımını siz yapacaksınız. Belediye meclisinde mahalleniz ile ilgili karar alınacaksa muhtar o toplantında söz ve karar hakkına sahip olmalı kürsüye çıkıp konuşabilmeli. Destek istiyorum. 15-20 değil. 5 yıl yetki istiyorum terörü, Kürt sorununu bitireceğim. Cesurca kararlar alacağız. Mısır, Libya ile barışacağız" diye konuştu. 'FİLİSTİN VATANDAŞLARINA VİZE UYGULANIYOR VİZEYİ TAMAMEN KALDIRACAĞIZ' Kılıçdaroğlu, Filistin vatandaşlarına uygulanan vizeyi tamamen kaldıracaklarını aktararak, "İsrailli nasıl geliyorsa Filistinli de öyle gelecek" dedi. 'HİÇBİR SİYASİ LİDERE KIRGIN, KIZGIN DA DEĞİLİM, KÜSMEK DE İSTEMEM' Kılıçdaroğlu, siyasi liderlere kırgın ve kızgın olmadığını, ayrıca küsmek de istemediğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kimseyi üzmek istemem. Hiçbir siyasi lidere kırgın, kızgın da değilim. Küsmek de istemem. Türkiye'nin yeni bir sayfa açması lazım. Doğruluk, ahlak bağlamında yeni bir sayfa açmak lazım. Yetki verilirse ilk yapacağım 'siyasi ahlak kanunu' olacak. Parlamento'ya ahlakı, erdemi, fazileti yüksek insanların parlamentoda olması lazım." Konuşmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na partililerce tablo hediye edildi.

