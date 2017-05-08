Kılıçdaroğlu: Yüzde 49'u nasıl dağıtırız arayışı içindeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Resmi rakamlara göre, biz en yüzde 49 olan bloğu nasıl dağıtırız; bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor? CHP. 'O zaman gelin CHP'yi tartışalım'. Dikkat edin, CHP için yine birden bire 'kurultaylar partisi' denmeye başladı. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım. Demokrasiden yana olan demokrasiyi savunan ve halk oylamasında 'hayır' oyu kullanıp, iradesini özgürce ortaya koyan herkesin, yaklaşık 24 milyonun bu iradeye sahip çıkması lazım ve bu bloğu bozmaması lazım" dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'da partisinin belediye başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantı öncesi, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Parti içindeki 'olağanüstü kurultay' tartışmasının sona erip ermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "Onlar dünde kaldı" dedi.



"AKP'NİN DERİN DEVLETİ BU OLAYIN TARTIŞILMASINI İSTEMİYOR"

"PLANLANAN OYUNA HİÇ KİMSENİN DÜŞMEMESİ LAZIM"

"MÜCADELE ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR"

'Partiyi karıştırmaya yönelik sarayın talimatı var' açıklamasıyla ne anlatmak istediği sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir halk oylaması gerçekleşti. Vatandaş görevini yaptı. Sandığa gitti; ama bu halk oylaması meşru değil, gayrimeşru bir sürecin içine evrildi. Meşruiyet tartışmasını başlatan organ, sürecin gayrimeşru olmasını sağlayan organ Yüksek Seçim Kurulu'nda kümelenen bir grup yargıç. Bunlar, tam kanunsuzluk halini yaratıp, süreci gayrimeşru hale getirdiler. Şimdi iktidar çevreleri, AKP'nin derin devleti dahil, AKP devleti bu olayın tartışılmasını istemiyor. Toplumun en az yüzde 50'si 'hayır' dedi. Olayın meşru olmadığını artık bütün dünya biliyor. Bütün uluslararası raporlara bu halk oylamasının meşru olmadığı yansıdı. Şimdi bu tartışmaları gündemden düşürüp, başka bir tartışmayı başlatmak istiyorlar" diye konuştu.CHP'nin tartışılması sağlanılarak, gündem değiştirilmeye çalışıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Hedefledikleri şu. Resmi rakamlara göre, biz en yüzde 49 olan bloğu nasıl dağıtırız; bunun arayışı içindeler. Bunun ana omurgasını kim oluşturuyor? CHP. O zaman gelin CHP'yi tartışalım. Dikkat edin, CHP için yine birdenbire 'kurultaylar partisi' denmeye başladı. Allah aşkına bir bakın. Kurultaylar partisi son yıllarda CHP mi AK Parti mi? Kaç tane kurultay geçirdiler. Bu çerçevede planlanan bir oyuna hiç kimsenin düşmemesi lazım. Demokrasiden yana olan demokrasiyi savunan ve halk oylamasında 'hayır' oyu kullanıp, iradesini özgürce ortaya koyan herkesin, yaklaşık 24 milyonun bu iradeye sahip çıkması lazım ve bu bloğu bozmaması lazım. Dikkat etmesi gereken ne büyük kuruluş da CHP. Partinin bütün organlarının, il başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri, yöneticiler, belediye başkanları herkesin bu konuda çok dikkatli olması lazım. Bir oyun oynanıyor. Gayrimeşru bir alan unutturulmak isteniyor. Bunu unutturmayacağız. Bu konuda hepimiz kararlıyız, kararlığımızı sürdüreceğiz"Parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla Türkiye'ye gelmesi için mücadele edeceklerini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Elbette tartışmalar oldu; ama o tartışmaların tamamı dünde kaldı. Artık önümüzde yeni bir yol haritası var. Tekrar demokratik parlamenter sistemi Türkiye'ye bütün ağırlığıyla ve bütün kurumlarıyla getirmek gibi bir işlevimiz var. Bu işlevi yerine getirmek için her partinin çaba harcaması lazım. Saadet Partisi'nden tutun Vatan Partisi'ne kadar 'Hayır' oyu kullanan her kuruluşun, AK Parti'ye oy verip demokrasiden yana 'hayır' oyu kullanan bütün vatandaşların bu birlikteliği korumaya özen göstermeleri gerekiyor. Ben bu konuda bütün vatandaşlarıma söz veriyorum. Demokratik parlamenter sistemin bütün kurumlarıyla Türkiye'ye gelmesi için mücadeleyi başlatacağız ve hiç kimse unutmasın mücadele asıl şimdi başlıyor"